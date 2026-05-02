Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk (23 de ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari.

Marta Kostiuk, noua campioană de la Madrid

Kostiuk a învins-o sâmbătă în două seturi, 6-3 și 7-5, pe rusoaica Mirra Andreeva (19 ani) în ultimul act al competiției din capitala Spaniei.

Kostiuk, numărul 23 mondial, a făcut o demonstraţie de tenis ofensiv în primul set, pe care l-a câştigat cu 6-3.

Ulterior, adversara sa, ocupanta locului 8 în clasamentul WTA, i-a pus mai multe probleme în setul secund, pe care a ştiut să le depăşească însă, pentru a se impune în final după o oră şi 21 de minute de joc.

Kostiuk, aflată la sezonul carierei

Cu mai puţin de o lună înaintea turneului de Mare Şlem de la Roland Garros (24 mai - 7 iunie), Marta Kostiuk rămâne neînvinsă în acest sezon pe zgură, cu 11 meciuri câştigate şi două titluri, după cel de la Rouen (WTA 250), obţinut luna trecută.

Graţie triumfului de la Madrid, unde şi-a trecut în palmares primul titlu de categoria WTA 1.000, reprezentanta Ucrainei va face un salt de opt locuri în clasamentul WTA, urmând să ocupe cea mai bună poziţie din cariera sa (15), începând de luni.

Agerpres