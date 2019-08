"Simona nu poate face o lovitura castigatoare! Nu poate! Faci break cand vrei tu!" Dialogul lui Keys cu antrenorul ei i-a infuriat pe fanii lui Halep

Madison Keys a invins-o pe Simona Halep in optimile finala de la Cincinnati, insa meciul nu s-a incheiat fara scandal.

Juan Todero, antrenorul americancei a avut o interventie discutabila pe teren, din punctul de vedere al mesajului transmis. Acesta i-a spus lui Keys ca Simona este incapabila sa trimita lovituri direct castigatoare, ba mai mult, ca Madison poate face break pe serviciul Simonei in orice moment al jocului.

Totul s-a intamplat la scorul de 6-1, 1-4 pentru Madison Keys, cand jucatoarea din SUA a cerut interventia antrenorului pe teren, lucru posibil doar in circuitul WTA si numai in turneele care nu sunt de calibrul celor de mare slem.

„Simona nu poate face o lovitura castigatoare. Nu poate.”

„Poti sa faci multe lovituri castigatoare de la mijlocul terenului? Ea nu poate face o lovitura castigatoare. Nu poate. Asa ca poti sa joci in ce directie vrei. O iei de la capat si revii in joc. Daca ai nevoie de schimburi de 10 mingi, joaca 10 mingi. Daca ai nevoie de 3, joaca 3. Ideea mea e, asculta-ma: te omoara cu serva? Ei bine, tu poti sa faci break pe serviciul ei oricand vrei tu. Problema este ca acum ratezi loviturile pe care le reuseai in primul set."

„Poti sa faci break pe serviciul Simonei oricand vrei tu.”

Limitarile fizice ale Simonei Halep din aceasta saptamana, explicate intr-un interviu, au jucat un rol in aparitia acestor indicatii ale lui Juan Todero, de altfel usor deplasate, intrucat nu manifesta doza de respect care se cuvine oricarui adversar in sport, cu atat mai mult unui adversar diminuat din perspectiva capacitatilor.

Din acel moment si pana la sfarsitul jocului, Keys a facut 3 break-uri din 8 sanse, demonstrand ca, chiar si nefiind in cea mai buna conditie fizica, Simona Halep nu este o jucatoare impotriva careia poti face, ca adversara, break oricand vrei tu. In plus, scorul setului 3, 5-7, arata cat de echilibrat a fost meciul si sustine din nou lipsa de profesionalism, daca nu chiar politete pe care a aratat-o antrenorul lui Keys.

Cine este Juan Todero?

Juan Todero este un antrenor argentinian de tenis, nascut la Buenos Aires. Pana la 36 de ani, acesta le-a mai antrenat pe Monica Puig, Allison Riske, Lauren Davis, Taylor Townsend, Christina McHale, Vicky Duval, Melanie Oudin si Carlos Salamanca.

A fost numit antrenorul anului 2014 de catre Federatia Americana de Tenis si a fost antrenorul Monicai Puig in 2016, cand sportiva din Puerto Rico a castigat medalia de aur la Jocurile Olimpice.