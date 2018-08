SIMONA HALEP, US OPEN | Predictiile WTA inaintea ultimului Grand Slam al anului! Cat de departe va ajunge Simona

Asociatia de tenis feminin a remarcat intr-un articol pe site-ul oficial ghinionul pe care Simona Halep l-a avut la tragerea la sorti de la US Open 2018.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV!

Dar chiar si asa, cei de la WTA o vad pe Simona capabila sa atinga fazele superioare ale turneului de la Flushing Meadows. "Ocupanta locului 1 in clasamentul WTA se intoarce la New York cu nimic de pierdut si tot de castigat. A castigat 9 din cele 10 meciuri disputate la Montreal si Cincinnati, iar cu succesul din aceasta vara locul 1 nu va fi in lupta la US Open", apare intr-un material pe site-ul oficial al WTA.

"Anul trecut a pierdut in prima runda la Maria Sharapova si nu are niciun punct de aparat acum. Insa nici de aceasta data Simona nu avut noroc la tragerea la sorti. Nu doar ca poate da peste Serena Williams in optimi, dar in primul tur o va intalni pe periculoasa Kaia Kanepi, ajunsa de doau ori in sferturi la US Open, ultima oara chiar anul trecut! Apoi ar mai fi si un posibil meci impotriva Anastasiei Pavluichenkova in turul trei. Cele doua s-au intalnit si in urma cu doua saptamani la Montreal, unde au jucat un meci de trei seturi absolut excentric", continua sursa citata.



Predicitiile WTA pentru sferturile de la US Open 2018

Simona Halep vs. Karolina Pliskova

Sloane Stephens vs. Elina Svitolina

Anglelique Kerber vs. Caroline Garcia

Caroline Wozniacki vs. Petra Kvitova

Liderul mondial din WTA, principala favorita la castigarea US Open 2018, isi va incepe campania de cucerire a unui nou titlu de Grand Slam importiva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, iar mai apoi in turul secund ar urma sa o intalneasca pe invingatoarea meciului dintre Dalila Jakupovic si o jucatoare venita din calificari. Turneul US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.