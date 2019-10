Simona Halep si-a aflat toate adversarele posibile de la Turneul Campioanelor! Cine participa la Shenzhen

Belinda Bencic este ultima jucatoare calificata la turneul final al tenisului feminin al acestui an.

Elvetianca avea nevoie sa se califice in ultimul act al turneului WTA de la Moscova, lucru realizat dupa victoria in fata Kristinei Mladenovic din semifinale.

Performanta Belindei Bencic inseamna si imposibilitatea Serenei Williams de a participa direct la Turneul Campioanelor. Americanca ar putea benificia doar de statutul de rezerva, in cazul in care una dintre primele opt se va accidenta in timpul intrecerii. Participarea Serenei este sub semnul intrebarii, intrucat jucatoarea din SUA nu si-a exprimat intentia de a calatori in China pentru acest turneu final.

Cine va participa la tragerea la sorti a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie – 3 noiembrie)

• Simona Halep

• Bianca Andreescu

• Ashleigh Barty

• Karolina Pliskova

• Petra Kvitova

• Naomi Osaka

• Elina Svitolina

• Belinda Bencic

Competitia se va desfasura in sistem de doua grupe a cate patru jucatoare, dintre care se vor califica primele doua locuri.

Faza grupelor va fi urmata de semifinale si finala mare a turneului.

Simona Halep si-a anuntat prezenta la Turneul Campioanelor. „Sper sa fiu suta la suta recuperata. Imi doresc mult sa fac o treaba buna. Am avut probleme la coloana, am facut tratament, recuperare, sunt mai bine. Am inceput antrenamentele si nu am avut dureri, sper sa ramana asa,” a declarat Simona.