"Avea nevoie de asta!" De ce s-a intors Darren Cahill alaturi de Simona Halep! Dezvaluirile unui fost antrenor al sportivei romance

Simona Halep l-a reales pe Darren Cahill pentru pozitia de antrenor personal pentru sezonul 2020.

Decizia a fost comentata de mai multi specialisti din tenis, inclusiv Ion Tiriac, dar si Firicel Tomai, un fost antrenor al Simonei Halep.

De ce a apelat Simona Halep din nou la Darren Cahill



"Are nevoie de o persoana. Cahill stie sa se faca placut, stie sa stea. Cand da de greu, stie sa se dea la o parte, cand e bine mai vine inapoi. Stie sa jongleze cu chestiile astea, are bani, e platit si de televiziuni, are contracte. Romanii iti cam spun ce trebuie sa faci, jucatorii cand ajung sus, nu prea mai suporta lucrul asta. Nu le place sa le spui sa nu uite de unde au plecat si atunci isi angajeaza o persoana care sa fie un “yes man”, sa le faca un pic pe plac si nici sa nu se implice prea tare nici pe acasa. Adica sa ramana la nivelul ala de imagine", a declarat Firicel Tomai despre decizia Simonei Halep de a-l reangaja pe Darren Cahill ca antrenor.

Ion Tiriac: „Daca Darren vine inapoi, este un plus pentru Simona”



"Nu pot eu sa comentez pro sau contra. Sunt niste fapte, sunt scrise. Cu domnul Cahill, Simona a devenit lider mondial, a castigat un Grand Slam, asa ca, daca vine inapoi, este un plus. Simona stie cu cine lucreaza si lucreaza mai bine. Pe teren este singura, orice s-ar intampla e inainte. Pe teren, ea trebuie sa faca ce stie", a spus Ion Tiriac intr-o conferinta de presa organizata la Cluj-Napoca.

Simona Halep este calificata pentru Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Romanca a mai primit o veste buna in aceasta saptamana, aceea ca va urca pe locul 5 in clasamentul WTA incepand de luni, ca urmare a infrangerii suferite de Elina Svitolina in optimile de finala ale turneului WTA de la Moscova, la care si Simona Halep isi anuntase participarea initial.