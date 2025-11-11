Chiar dacă își petrece marea parte a timpului în Dubai și București, Simona Halep (34 de ani) continuă să trateze Clujul ca pe a doua casă.

După ce a jucat la Transylvania Open ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis, în data de 4 februarie 2025, Simona Halep a anunțat că va juca un meci oficial de retragere din sportul profesionist, în data de 13 iunie 2026, în cadrul Festivalului Sporturilor.

Simona Halep vinde mai bine decât Ronaldinho, la Cluj-Napoca

Spre mirarea organizatorilor, prima fază a vânzării de bilete a decurs mai bine ca oricare alta „Cea mai mare cerere de bilete pe care am avut-o vreodată la un eveniment. 1.200 bilete vândute în 8 minute la meciul de retragere al Simonei. Peste Agassi, peste Ronaldinho,” a anunțat, surprins plăcut, Patrick Ciorcilă.

„13 iunie 2026, pregătim un mare show cu Simona Halep și multe alte nume mari pe care le vom anunța curând,” a adăugat fostul tenismen.