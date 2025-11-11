Chiar dacă își petrece marea parte a timpului în Dubai și București, Simona Halep (34 de ani) continuă să trateze Clujul ca pe a doua casă.
După ce a jucat la Transylvania Open ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis, în data de 4 februarie 2025, Simona Halep a anunțat că va juca un meci oficial de retragere din sportul profesionist, în data de 13 iunie 2026, în cadrul Festivalului Sporturilor.
Simona Halep vinde mai bine decât Ronaldinho, la Cluj-Napoca
Spre mirarea organizatorilor, prima fază a vânzării de bilete a decurs mai bine ca oricare alta „Cea mai mare cerere de bilete pe care am avut-o vreodată la un eveniment. 1.200 bilete vândute în 8 minute la meciul de retragere al Simonei. Peste Agassi, peste Ronaldinho,” a anunțat, surprins plăcut, Patrick Ciorcilă.
„13 iunie 2026, pregătim un mare show cu Simona Halep și multe alte nume mari pe care le vom anunța curând,” a adăugat fostul tenismen.
După ce la Cluj-Napoca au jucat tenis Darren Cahill, Andre Agassi ori Steffi Graf, este de așteptat ca Simona Halep să aibă parte de invitați precum Andrei Pavel sau Horia Tecău, tenismeni care i-au marcat cariera.
Restul tichetelor de acces vor fi puse în vânzare începând de marți, 11 noiembrie, de la ora 14:00, prin platforma Entertix.
Mesajul transmis de Ronaldinho după meciul jucat la Sports Festival 2025
„Mulţumesc, România, pentru primire şi afecţiune. Am fost foarte fericit să petrec câteva zile în această ţară minunată, cu un popor atât de vesel şi iubitor de fotbal. Evenimentul a fost un succes, să mă mai inviţaţi”, a scris Ronaldinho pe Facebook.
Vedete ale fotbalului internaţional au făcut spectacol, sâmbătă, la Sports Festival de la Cluj-Napoca, la evenimentul „Ronaldinho & Friends” care a avut ca protagoniste All Stars Team şi Team Romania. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 12-12.
Dincolo de rezultat, publicul a trăit un adevărat regal fotbalistic, oferit de unii dintre cei mai iubiţi jucători ai lumii, scrie news.ro. Ronaldinho (45 de ani), fost Balon de Aur, a fost acompaniat de staruri precum Robert Pires, Adriano, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Jens Lehmann, Ricardinho, Kevin Kurányi şi Cristian Zaccardo, sub conducerea antrenorului Felix Luz.
De partea cealaltă, echipa României i-a reunit pe Eric de Oliveira, Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Bogdan Lobonţ, Răzvan Raţ, Cosmin Contra, Adrian Ilie, Alexandru Chipciu şi Florin Cernat, coordonaţi de pe margine de Ioan Ovidiu Sabău. Meciul s-a jucat în format 5+1, cu două reprize a câte 30 de minute şi o pauză de 20 de minute