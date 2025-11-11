GALERIE FOTO Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out în prima fază și promit nume mari în meciul de retragere din 2026

Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out &icirc;n prima fază și promit nume mari &icirc;n meciul de retragere din 2026 Tenis
Simona Halep, așteptată să încânte Arena BT din Cluj-Napoca, în data de 13 iunie 2026.

Chiar dacă își petrece marea parte a timpului în Dubai și București, Simona Halep (34 de ani) continuă să trateze Clujul ca pe a doua casă.

După ce a jucat la Transylvania Open ultimul meci al carierei de jucătoare profesionistă de tenis, în data de 4 februarie 2025, Simona Halep a anunțat că va juca un meci oficial de retragere din sportul profesionist, în data de 13 iunie 2026, în cadrul Festivalului Sporturilor.

Simona Halep vinde mai bine decât Ronaldinho, la Cluj-Napoca

Spre mirarea organizatorilor, prima fază a vânzării de bilete a decurs mai bine ca oricare alta „Cea mai mare cerere de bilete pe care am avut-o vreodată la un eveniment. 1.200 bilete vândute în 8 minute la meciul de retragere al Simonei. Peste Agassi, peste Ronaldinho,” a anunțat, surprins plăcut, Patrick Ciorcilă.

„13 iunie 2026, pregătim un mare show cu Simona Halep și multe alte nume mari pe care le vom anunța curând,” a adăugat fostul tenismen.

După ce la Cluj-Napoca au jucat tenis Darren Cahill, Andre Agassi ori Steffi Graf, este de așteptat ca Simona Halep să aibă parte de invitați precum Andrei Pavel sau Horia Tecău, tenismeni care i-au marcat cariera.

Restul tichetelor de acces vor fi puse în vânzare începând de marți, 11 noiembrie, de la ora 14:00, prin platforma Entertix.

Mesajul transmis de Ronaldinho după meciul jucat la Sports Festival 2025

„Mulţumesc, România, pentru primire şi afecţiune. Am fost foarte fericit să petrec câteva zile în această ţară minunată, cu un popor atât de vesel şi iubitor de fotbal. Evenimentul a fost un succes, să mă mai inviţaţi”, a scris Ronaldinho pe Facebook.

Vedete ale fotbalului internaţional au făcut spectacol, sâmbătă, la Sports Festival de la Cluj-Napoca, la evenimentul „Ronaldinho & Friends” care a avut ca protagoniste All Stars Team şi Team Romania. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 12-12.

Dincolo de rezultat, publicul a trăit un adevărat regal fotbalistic, oferit de unii dintre cei mai iubiţi jucători ai lumii, scrie news.ro. Ronaldinho (45 de ani), fost Balon de Aur, a fost acompaniat de staruri precum Robert PiresAdrianoMarco MaterazziWesley SneijderJens LehmannRicardinhoKevin Kurányi şi Cristian Zaccardo, sub conducerea antrenorului Felix Luz.

De partea cealaltă, echipa României i-a reunit pe Eric de OliveiraMirel RădoiAdrian MutuBogdan LobonţRăzvan RaţCosmin ContraAdrian IlieAlexandru Chipciu şi Florin Cernat, coordonaţi de pe margine de Ioan Ovidiu Sabău. Meciul s-a jucat în format 5+1, cu două reprize a câte 30 de minute şi o pauză de 20 de minute

Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Un rom&acirc;n a murit &icirc;ntr-un accident &icirc;n SUA, &icirc;ncerc&acirc;nd să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
În ce condiții meteo imposibile s-a jucat finala campionatului Canadei, cu un fotbalist moldovean titular
În ce condiții meteo imposibile s-a jucat finala campionatului Canadei, cu un fotbalist moldovean titular
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Contra, fotografie de pus în ramă: cum îi spun arabii după o lună în Qatar
Contra, fotografie de pus în ramă: cum îi spun arabii după o lună în Qatar
Boca Juniors - River Plate, Superclásico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Boca Juniors - River Plate, Superclásico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt împrumutați!
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt împrumutați!
Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

Cum s-a întors Daniel Bîrligea de la Sibiu, după ce Gigi Becali i-a interzis să se urce în autocar

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

S-au înțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Victor Pițurcă revine pe bancă! Fostul selecționer și-a anunțat următoarea destinație

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: "Poate îl iau la FCSB!"

Gigi Becali vine cu un scenariu surpriză după ce Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova: ”Poate îl iau la FCSB!”

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Îl recunoști? A câștigat trei trofee cu Dinamo și încă joacă fotbal la 50 de ani

Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"

Ema Dolha: "N-am văzut în viața mea în România așa străin". Degetele rupte, cel mai bun antrenor cu care a lucrat și un fost coleg cu șut violent: "E un animal diferit"



Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!
Reacția LPF în cazul fostului golgheter din Superligă, care nu și-a primit trofeul după 11 ani: "Putem găsi o soluție"
Reacția LPF în cazul fostului golgheter din Superligă, care nu și-a primit trofeul după 11 ani: ”Putem găsi o soluție”
Contra, fotografie de pus în ramă: cum îi spun arabii după o lună în Qatar
Contra, fotografie de pus în ramă: cum îi spun arabii după o lună în Qatar
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt împrumutați!
Nigerienii de 19 ani ai lui Dinamo, gol după gol la echipele la care sunt împrumutați!
Boca Juniors - River Plate, Superclásico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
Boca Juniors - River Plate, Superclásico cu Dua Lipa prezentă pe La Bombonera!
„Durerile" lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Ronaldinho a păcălit pe toată lumea! De ce a spus că se dezice de naționala Braziliei
Ronaldinho a păcălit pe toată lumea! De ce a spus că se dezice de naționala Braziliei
„Zbura racheta din mână" Andre Agassi i-a dezvăluit Andreei Esca cum a trăit rivalitatea cu Pete Sampras
„Zbura racheta din mână” Andre Agassi i-a dezvăluit Andreei Esca cum a trăit rivalitatea cu Pete Sampras
„Am avut luxul de a scăpa de frică!" Andre Agassi, dezvăluire cutremurătoare făcută în România
„Am avut luxul de a scăpa de frică!” Andre Agassi, dezvăluire cutremurătoare făcută în România
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

stirileprotv Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

stirileprotv O fabrică din Arad concediază 900 de angajați înainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. "Merit un divorț ca la carte"

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
