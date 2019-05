SIMONA HALEP MADRID | Prima reactie a Simonei dupa victoria magica din primul tur! "Nu mi-a fost usor!" Ce problema a avut

Simona Halep a trecut in turul al doilea la Madrid.

Simona Halep a facut un meci excelent in primul tur al turneului de la Madrid. Romanca a invins-o pe Margarita Gasparyan cu scorul de 6-0 6-4 si s-a calificat in turul al doilea, acolo unde va da peste invingatoarea din partida Riske vs. Konta.

La finalul partidei, Simona a dezvaluit ca raceala i-a dat batai de cap in meci, insa s-a declarat bucuroasa ca a invins rapid.

"A fost un meci bun, primul set a fost rapid. Al doilea a fost mai dificil, dar sunt fericita că am castigat. Nu mi-a fost usor, pentru ca am fost putin racita, dar a iesit bine.

Turneul acesta inseamna foarte mult, am amintiri grozave, este o placere sa joc aici. Am castigat de doua ori si am jucat si o finala. Am multi sustinatori aici, ii salut pentru ca mereu ma incurajeaza. Sunt mandra ca sunt aici si sper sa am o prestatie cat mai buna", a spus Simona Halep la finalul partidei.