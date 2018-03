SIMONA HALEP LA MIAMI // Surpriza facuta de Simona inainte de startul competitiei! A dus un cec de 3.000 de dolari si cadouri la un spital de copii

langa meciul caritabil la care a luat parte, Simona Halep a fost ocupata si astazi.

Simona Halep, Serena Williams, Darren Cahill si Nick Kyrgios au participat la demonstrativul Miami All Star Tennis for Charity, eveniment organizat in vederea strangerii de fonduri pentru ACEing Autism. Actiunile caritabile ale numarul 1 mondial nu s-au incheiat aici.

Simona Halep a mers dupa antrenamentul de astazi la un spital de copii din Miami unde a oferit un cec din partea WTA in valoare de 3.000 de euro si le-a adus copiilor si carucioare cu jucarii.

Simona Halep va juca direct in turul 2 la Miami impotriva castigatoarei meciului dintre Oceane Dodin si Veronica Cepede Royg ce va avea loc in aceasta seara.