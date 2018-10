Simona Halep, inca un trofeu primit din partea WTA

Simona Halep a facut la Singapore o sedinta foto cu trofeul acordat jucatoarei care incheie anul pe primul loc WTA.

Simona Halep are certitudinea ca va incheia anul 2018 in fotoliul de lider mondial. Nimeni nu o mai poate intrece pe sportiva noastra in cursa pentru primul loc WTA in acest an, astfel ca romanca va incheia pentru a doua oara consecutiv anul pe pozitia de lider mondial.

Constanteanca in varsta de 27 de ani a fost protagonista unei sedinte foto la Singapore, acolo unde a pozat alaturi de trofeul acordat de catre WTA jucatoarei care incheie sezonul pe primul loc WTA.

Simona Halep a devenit lider mondial in premiera in octombrie 2017, dupa turneul de Beijing. Simona va urca pe locul 10 in clasamentul all-time al jucatoarelor care au petrecut cele mai multe saptamani pe locul 1.

Momentan, ea este la egalitate cu Victoria Azarenka, bielorusa avand si ea 51 de saptamani acumulate pe prima pozitie in clasamentul WTA.