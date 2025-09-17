Legendara jucătoare americană a lăsat de înțeles că nu exclude o participare la Jocurile Olimpice din 2028, oferind un răspuns care a pus pe jar lumea tenisului.



Chiar dacă rezultatele de la US Open, atât la simplu, cât și la dublu, nu au fost cele dorite, simpla prezență a lui Venus Williams pe tablourile principale la un turneu de Grand Slam la o asemenea vârstă spune totul despre ambiția sa.



Într-o discuție recentă cu presa, americanca a fost întrebată despre posibilitatea de a concura la Olimpiada care va avea loc peste trei ani, la Los Angeles. În loc să respingă categoric ideea, Venus a lăsat o portiță deschisă.



"Nimic nu e imposibil, dar ar trebui să-mi păstrez motivația pentru a rămâne pe teren atât de mult timp. Vom vedea. Nimic nu e imposibil", a spus Venus Williams, citată de Sportskeeda.



Mentalitate de campioană



Secretul longevității sale pare să stea în mentalitatea de fier, pe care a subliniat-o în nenumărate rânduri de-a lungul carierei. Curajul, perseverența și încrederea în forțele proprii au transformat-o într-una dintre cele mai mari jucătoare din istorie.



Venus a explicat ce anume stă la baza performanțelor sale și cum reușește să se mențină la cel mai înalt nivel.



"În sport, pentru a fi un campion, trebuie să fii brutal de onest. Dacă nu ești sincer cu tine însuți sau complet deschis, nu te poți ascunde, nu te poți preface, nu poți ignora acea parte din tine", a transmis sportiva.