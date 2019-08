Schimbare de strategie pentru Simona Halep inainte de US Open: "Nu mai vreau asta!" Arma pe care o pregateste pentru ultimul Grand Slam

Campioana la Wimbledon, Simona Halep spera sa dea mare lovitura si la Openul american, acolo unde a jucat o semifinala in 2015.

Pregatiri intense pentru Simona Halep inainte de startul ultimului turneu de mare slem al anului. Eliminata in optimi la Cincinnati de catre Madison Keys, dupa un meci de 3 seturi, sportiva din Romania a ramas in acelasi oras pentru a se pregati timp de cateva zile inaintea deplasarii catre New York City.

Simona Halep a efectuat la Cincinnati antrenamente cu publicul, la care au asistat Darren Cahill si Daniel Dobre. Unul dintre aspectele jocului la care Simona a lucrat in cursul acestor sesiuni de pregatire a fost backhand-ul, atat in cross, cat si in lung de linie – arma care i-a adus numeroase lovituri direct castigatoare in editia 2019 a turneului de la Wimbledon.

The Wimbledon champion is picking up right where she left off yesterday. Punishing ground strokes non stop no breaks, one after the other either corner painting lines ????????????????????????????????makes it look so easy pic.twitter.com/Wuj8nTQLiy — Jake Kulick???? (@player3jrk) August 17, 2019

Simona Halep: „Nu mai vreau zile libere”

Simona Halep a dat de inteles in cadrul unei conferinte de presa ca are nevoie sa munceasca cat de mult posibil inaintea Openului American pentru a intra intr-o forma suficient de buna pentru a face fata ritmului competitiei.

Declaratiile Simonei au indicat faptul ca este motivata sa faca un rezultat bun la Flushing Meadows si sa isi depaseasca rezultatele din dubla Toronto-Cincinnati, care, in ceea ce priveste aceste doua intreceri, au fost cele mai putin satisfacatoare din ultimii ani.

In data de 24 august, Simona Halep isi va afla adversara din primul tur de la US Open, acolo unde va fi cap de serie numarul 4.