„Simona Halep ar trebui să fie deja pe teren!” Ce îi reproșează Ion Țiriac jucătoarei din Constanța

Ion Țiriac crede că Simona Halep trebuia să își completeze deja revenirea pe teren, după suspendarea provizorie din tenisul mondial, însă lentoarea echipei de avocați angajate joacă un rol în această amânare, în opinia miliardarului român.

Fostul tenismen a specificat că jucătoarea din Constanța a greșit atunci când s-a poziționat de partea echipei sale, în mijlocul scandalului de dopaj, transmițând că responsabilitatea pentru consumul substanței interzise îi revine, în primul rând, echipei din spatele Simonei Halep.

Ion Țiriac: „Dacă eu îi deschid gura unui sportiv și altul îi bagă ceva, e dopat. Are dreptul să se apere, dar e dopat.”

„Simona este o doamnă de 30-31 de ani care a fost de sute de ori controlată şi e controlată înainte unui turneu în care a şi pierdut în primul tur. Ea a făcut un gest... a spus 'Nu-mi atingeţi echipa'. Cum să nu-ţi atingă nimeni echipa când tu habar nu ai ce mănânci? Ce bei când te antrenezi? Ăia au responsabilitatea.

Eu îmi aduc aminte la Sydney că antrenorii schimbau farfuriile cu sportivii. Şi ne aducem aminte de Nurofen. Însă lucrurile astea se pot întâmpla. E absolut justă legea.

Australian Open 2023, primul Grand Slam ratat de Simona Halep din cauza dopajului

Ori le dai drumul tuturor să facă ce vor, vorba aia, să moară drogaţi, sau respecţi legea. Eu am spus, am fost la WADA, eu am fost în comitetul ăla de cinci când s-a înfiinţat şi am avut cuvânt mare. Dacă eu îi deschid gura unui sportiv şi altul îi bagă ceva, e dopat. Are dreptul să se apere, dar e dopat.

Însă după părerea mea ar trebui să fie deja pe teren Simona. E foarte dificil în asemenea situaţii să dai sfaturi. Eu i-am spus Simonei care sunt avocaţii, iar acum am aflat că unul murise, nu ştiam,” a declarat Ion Țiriac, la Patinoarul din Otopeni, cu ocazia lansării unui program de selecție pentru echipele de hochei ale Fundației Țiriac.

Din cauza testului anti-doping cu rezultat pozitiv, Simona Halep ratează Australian Open 2023, primul Grand Slam al noului sezon. 65% dintre cititorii Sport.ro care au votat cred că dubla campioană de Grand Slam va sfârși prin a rata toate cele patru turnee de mare șlem ale anului.

