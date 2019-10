Scandal urias in tenis! I-a spus unei copile de mingi de doar 13 ani ca e "foarte sexy"! Derapaj grav: decizia luata imediat de ATP

Derapaje grave ale unui arbitru in timpul unui meci din circuitul ATP!

Arbitrul de scaun Gianluca Moscarella a fost suspendat de ATP dupa ce a avut doua derapaje grave in timpul unui meci.

Gianluca Moscarella i-a spus unei copile de mingi ca este "foarte sexy" si l-a incurajat pe unul dintre jucatorii a caror partida o arbitra.

Totul s-a petrecut in timpul meciului dintre Enrico Dalla Valle si Petro Sousa din cadrul turneului challenger de la Florenta.

In timpul unui timeout cerut de Dalla Valle, arbitrul l-a incurajat pe Sousa. "Stai concentrat, hai, doua minute si gata. Meciul trebuia sa fie 6-1 6-1, ai avut 45 de mingi de break. Concentreaza-te, te rog!", i-a spus Moscarella portughezului.

Dupa acest episod, arbitrul i-a adresat cuvinte total nepotrivite unei copile de mingi, in varsta de doar 13 ani.

"Esti fantastica, foarte sexy. Esti in regula? E foarte cald. Te simti infierbantata? Fizic sau emotional?", i-a spus Morscarella fetitei.

Dupa aparitia inregistrarilor cu derapajul arbitrului, ATP a luat decizia de a-l suspenda pe acesta.

"Suntem constienti de mai multe incidente in are este implicat arbitrul de scaun Gianluca Moscarella in timpul meciului dintre Pedro Sousa si Enrico Dalla Valle de la turneul challenger de la Florenta, desfasurat saptamana trecuta. Moscarella a fost dat afara imediat din turneu cand au aparut informatiile si o investigatie completa a fost initiata. Intre timp, Moscarella a fost suspendat provizoriu din calitatea de oficial ATP pana la finalizarea investigatiei", se arata in comunicatul ATP.