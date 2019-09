Marius Copil, invins in optimi la Instanbul! Va urca pe 90 ATP

Marius Copil urca 3 locuri in clasamentul ATP in ciuda faptului ca a fost eliminat in optimi.

Marius Copil a fost invins in optimile de finala ale turneului ATP de la Istanbul de slovenul Blaz Kavcic, scor 3-6, 5-7 dupa 80 de minute de joc. Este a doua victorie consecutiva a lui Kavcic in fata unui roman la acest turneu, dupa ce in saisprezecimi a trecut de Filip Jianu la capatul unui meci in care Jianu s-a retras in setul al treilea.

Marius Copil a acces in faza optimilor dupa o victorie chinuita in maximum de seturi cu numarul 446 ATP, Rayane Roumane, scor 6-3, 0-6 (!), 6-2.

In ciuda infrangerii, Marius Copil va urca in top 90 ATP

Numar 93 ATP, Marius Copil urca 6 pozitii in clasamentul ATP LIVE, pana pe locul 87 adunand 6 puncte in urma rezultatului din cel mai mare oras al Turciei.

Marius Copil are in momentul de fata 605 puncte ATP, aflandu-se la 409 puncte distanta de top 50 ATP.