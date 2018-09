Simona Halep, fara Darren Cahill in China! Surpriza uriasa: cine va fi antrenorul liderului WTA

Simona Halep s-a despartit de Andrei Pavel, iar Darren Cahill isi ia o perioada de pauza.

Australianul Darren Cahill a anuntat ca isi va lua o vacanta in perioada urmatoare, cand Simona Halep are programat turneul de la Wuhan. Cahill este si analist TV la turneele de barbati si a lucrat pana acum la US Open.

In locul lui Cahill, preparatorul fizic Teo Cercel va fi antrenorul Simonei la Wuhan, turneu ce debuteaza pe 24 septembrie.

"Eu voi fi prezent cu siguranta la Beijing si Singapore. Acum mi-am luat o perioada in care sa stau alaturi de familie. Teo Cercel va fi antrenorul ei la Wuhan", a scris Cahill pe Twitter.

Dupa Wuhan, Simona participa la turneul de la Beijing, iar apoi la Turneul Campioanelor de la Singapore.