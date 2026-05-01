S-a stabilit finala de la Madrid! Cu cine va juca Marta Kostiuk ultimul act

Mirra Andreeva, numărul 8 mondial, a învins-o joi în semifinale pe americanca Hailey Baptiste, numărul 32 mondial, în două seturi, 6-4, 7-6 (10/8), după o oră şi 41 de minute de joc. La 19 ani, Andreeva va juca sâmbătă a treia sa finală într-un turneu WTA 1000. Ea le-a câştigat pe primele două, sezonul trecut, la Indian Wells şi Dubai, notează AFP. În acest sezon, ea este cea mai bună jucătoare din circuit pe zgură, cu douăsprezece victorii.

Hailey Baptiste, în vârstă de 24 de ani, a reuşit cea mai mare surpriză a turneului, eliminând-o în sferturile de finală pe campioana en-titre şi numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, după ce le-a învins în rundele anterioare pe Jasmini Paolini (9 WTA) şi Belinda Bencic (12 WTA).

Andreeva o va înfrunta în finală pe Marta Kostiuk (23 WTA), care a trecut joi de austriaca de origine rusă Anastasia Potapova (56 WTA) în trei seturi, 6-2, 1-6, 6-1.

Anastasia Potapova, numărul 56 mondial, campioană la Transylvania Open în 2025, a intrat pe tabloul principal de la Madrid ca ''lucky loser", fiind prima jucătoare care a atins semifinalele unui turneu WTA 1.000 din această postură.

Agerpres