Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un sportiv care a jucat la cel mai înalt nivel a „reușit“ să-și ruineze viața la doar 37 de ani.

Baschetbalistul dominican Dagoberto Pena, fost jucător la echipe spaniole precum Deportivo La Coruna, Breogan, Estudiantes şi Barcelona B, a fost condamnat la 60 de ani de închisoare în Statele Unite pentru infracţiuni de abuz sexual asupra copiilor.

Conform documentelor instanţei, din octombrie 2024 până în februarie 2026, Pena a folosit şi a convins doi minori să participe la acte cu conţinut sexual explicit pentru a produce reprezentări vizuale ale abuzurilor sexuale suferite de aceştia, a declarat Departamentul de Justiţie într-un comunicat.

Pena a pledat vinovat pe 23 ianuarie şi a fost condamnat, de asemenea, la libertate condiţionată supravegheată pe viaţă, în cazul în care va fi eliberat din închisoare, şi i s-a ordonat să se înregistreze ca infractor sexual.

Fostul jucător, în vârstă de 37 de ani, a participat la Campionatul Mondial din 2019 cu echipa Republicii Dominicane şi şi-a încheiat cariera de jucător, în 2023, la Grupo Alega Cantabria. El lucra, în prezent, ca profesor de educaţie fizică şi antrenor în Florida.

Ancheta a început în 2025, când tatăl victimelor a descoperit comunicări nepotrivite între fostul jucător de baschet şi un minor.

"Pena a primit imagini cu un minor care era gol şi se implica în acte cu conţinut sexual explicit. De asemenea, au fost găsite imagini şi videoclipuri pe care Pena le-a făcut în timpul abuzului sexual asupra a doi minori", a adăugat Departamentul de Justiţie, potrivit Agerpres.

Bărbatul condamnat deţinea şi imagini cu un al treilea minor care participa la acte cu caracter sexual explicit.

