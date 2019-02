La Liga e sponsor oficial al Cupei Davis! Anuntul oficial

La Liga a devenit de curand sponsor oficial al Cupei Davis.

Federatia Internationala de Tenis (ITF) si Kosmos Tennis au anuntat ca au ajuns la un acord cu LaLiga, conform caruia aceasta va deveni sponsor oficial al Cupei Davis pentru urmatorii patru ani.



Decizia se afla in stransa legatura cu implicarea fotbalistului Barcelonei, Gerard Pique, in lumea tenisului. Acesta din urma este detinatorul companiei care a investit in schimbarea formatului Cupei Davis.

“Cupa Davis nu va fi niciodata Cupa Pique. Marii jucatori de tenis nu mai joaca in Cupa Davis, cu toate ca acest turneu are o istorie incredibila. Am propus ca sistemul sa fie modificat. Era necesara aceasta schimbare. Nu am luat aceasta decizie din ego. Nu am vrut sa intru in toate discutiile pentru ca nu vreau sa-mi pierd timpul degeaba. Suntem aici ca sa ducem Cupa Davis la un alt nivel, nu sa intram intr-o lupta surda”, a declarat spaniolul.

LaLiga va promova turneul final al Cupei Davis prin intermediul transmisiunilor internationale in Europa, Asia, Africa, SUA si America Latina. Campania de promovare va avea loc in cotombrie, la partidele din LaLiga. Prima editie a Cupei Davis in noul format se va desfasura in perioada 18-24 noiembrie, la Madrid. 18 echipe vor participa la acest turneu. Ele vor fi distribuite in sase grupe de trei formatii.