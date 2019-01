IMAGINI CUTREMURATOARE | Roger Federer, in lacrimi in timpul unui interviu! Tragedia care l-a marcat pe elvetian

Campionul elvetian nu s-a mai putut stapani.

Federer a inceput sa planga in timpul unui interviu, cand a fost intrebat despre australianul care l-a invatat tenis.

Fostul antrenor al lui Federer, australianul Peter Carter a murit intr-un accident de masina in 2002, cand era in luna de miere. Federer a castigat primul titlu de Grand Slam un an mai tarziu, la Wimbledon.

Intrebat ce crede ca ar spune fostul lui antrenor daca l-ar vedea azi cu 20 de titluri de Grand Slam, Federer a izbucnit in plans.

"Sper ca ar fi mandru. Atunci cand a murit a fost un moment in care m-am trezit si am inceput sa ma antrenez din greu", a spus elvetianul printre lacrimi.

Din 2005, familia fostului antrenor vine la Australian Open pe banii lui Federer.