Oponente redutabile pentru cele trei sportive din România calificate pe tabloul principal al Openului Australian, ediția 2026.
Sorana Cîrstea, șansa revanșei contra jucătoarei care a eliminat-o în primul tur la Cluj-Napoca, în 2023
La ultima participare a carierei în turneul de mare șlem de la Melbourne, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va avea șansa unui duel cu o jucătoare din afara capilor de serie, însă numele adversarei este Eva Lys (24 de ani, 39 WTA). Germanca a atins faza optimilor de finală ale Openului Australian, în 2025, învingând-o chiar pe Jaqueline Cristian, cu revenire de scor, în turul al treilea, într-o ediție începută ca pierzătoare norocoasă, invitată în turneu, în ultimele minute înaintea startului întrecerii. Cîrstea și Lys au mai jucat un singur meci direct, în cadrul Transylvania Open 2023, când Lys a reușit victoria în minimum de seturi, scor 6-3, 6-3.
Racheta numărul unu a României, Jaqueline Cristian, meci de foc cu fostă finalistă la Roland Garros
Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) nu a avut mai mult noroc decât Sorana Cîrstea, ajungând în meci direct cu numărul 19 mondial, Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA).
Fosta finalistă a turneului de la Roland Garros care a jucat semifinală și la Melbourne, în 2021, i-a fost adusă în față româncei Jaqueline Cristian tocmai în anul în care s-a poziționat cel mai bine, din punct de vedere ierarhic, înaintea turneului de mare șlem de la antipozi.
În 2025, Jaqueline Cristian a ajuns până în turul trei al Openului Australian, după victorii cu Petra Martic și Lucia Bronzetti.
Între Cristian și Muchova, scorul întâlnirilor directe arată 0-3, cehoaica impunându-se în fiecare din confruntări în minimum de seturi. Cel mai recent meci a avut loc în toamna anului 2024, la Ningbo, China.
Gabriela Ruse, duel cu numărul 27 mondial. Nu a pierdut, în trei meciuri directe
Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) va primi replica ucrainencei Dayana Yastremska (25 de ani, 27 WTA), care a jucat semifinală în Openul Australian, în 2024.
Scorul meciurilor directe arată însă un 3-0 favorabil sportivei din țara noastră. Ruse a reușit să treacă de Yastremska într-un alt meci desfășurat într-o competiție de mare șlem, la US Open 2023, când s-a impus cu 7-6 (5), 6-3.
În plus, Yastremska a pierdut cu 6-0, 6-1 meciul disputat la Adelaide cu Katerina Siniakova (46 WTA), ultimul înainte de Openul Australiei, aspect care poate confirma, săptămâna viitoare, că ucraineanca nu traversează un vârf de formă.