La ultima participare a carierei în turneul de mare șlem de la Melbourne, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va avea șansa unui duel cu o jucătoare din afara capilor de serie, însă numele adversarei este Eva Lys (24 de ani, 39 WTA). Germanca a atins faza optimilor de finală ale Openului Australian, în 2025, învingând-o chiar pe Jaqueline Cristian, cu revenire de scor, în turul al treilea, într-o ediție începută ca pierzătoare norocoasă, invitată în turneu, în ultimele minute înaintea startului întrecerii. Cîrstea și Lys au mai jucat un singur meci direct, în cadrul Transylvania Open 2023, când Lys a reușit victoria în minimum de seturi, scor 6-3, 6-3.

Oponente redutabile pentru cele trei sportive din România calificate pe tabloul principal al Openului Australian , ediția 2026.

Racheta numărul unu a României, Jaqueline Cristian, meci de foc cu fostă finalistă la Roland Garros

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) nu a avut mai mult noroc decât Sorana Cîrstea, ajungând în meci direct cu numărul 19 mondial, Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA).

Fosta finalistă a turneului de la Roland Garros care a jucat semifinală și la Melbourne, în 2021, i-a fost adusă în față româncei Jaqueline Cristian tocmai în anul în care s-a poziționat cel mai bine, din punct de vedere ierarhic, înaintea turneului de mare șlem de la antipozi.

În 2025, Jaqueline Cristian a ajuns până în turul trei al Openului Australian, după victorii cu Petra Martic și Lucia Bronzetti.

Între Cristian și Muchova, scorul întâlnirilor directe arată 0-3, cehoaica impunându-se în fiecare din confruntări în minimum de seturi. Cel mai recent meci a avut loc în toamna anului 2024, la Ningbo, China.

