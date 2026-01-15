GALERIE FOTO Adversare tari pentru românce, în primul tur la Australian Open 2026: Jaqueline Cristian, nenoroc notabil

Adversare tari pentru românce, în primul tur la Australian Open 2026: Jaqueline Cristian, nenoroc notabil Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au aflat pe cine vor înfrunta în runda inaugurală a Openului Australiei 2026 (18 ianuarie - 1 februarie).

TAGS:
Jaqueline CristianGabriela RuseAustralian Open 2026Tenis WTASorana Cirstea
Din articol

Oponente redutabile pentru cele trei sportive din România calificate pe tabloul principal al Openului Australian, ediția 2026.

Sorana Cîrstea, șansa revanșei contra jucătoarei care a eliminat-o în primul tur la Cluj-Napoca, în 2023

La ultima participare a carierei în turneul de mare șlem de la Melbourne, Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) va avea șansa unui duel cu o jucătoare din afara capilor de serie, însă numele adversarei este Eva Lys (24 de ani, 39 WTA). Germanca a atins faza optimilor de finală ale Openului Australian, în 2025, învingând-o chiar pe Jaqueline Cristian, cu revenire de scor, în turul al treilea, într-o ediție începută ca pierzătoare norocoasă, invitată în turneu, în ultimele minute înaintea startului întrecerii. Cîrstea și Lys au mai jucat un singur meci direct, în cadrul Transylvania Open 2023, când Lys a reușit victoria în minimum de seturi, scor 6-3, 6-3.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea primele meciuri 2026 ianuarie
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Racheta numărul unu a României, Jaqueline Cristian, meci de foc cu fostă finalistă la Roland Garros

Jaqueline Cristian (27 de ani, 37 WTA) nu a avut mai mult noroc decât Sorana Cîrstea, ajungând în meci direct cu numărul 19 mondial, Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA).

Fosta finalistă a turneului de la Roland Garros care a jucat semifinală și la Melbourne, în 2021, i-a fost adusă în față româncei Jaqueline Cristian tocmai în anul în care s-a poziționat cel mai bine, din punct de vedere ierarhic, înaintea turneului de mare șlem de la antipozi.

În 2025, Jaqueline Cristian a ajuns până în turul trei al Openului Australian, după victorii cu Petra Martic și Lucia Bronzetti.

Între Cristian și Muchova, scorul întâlnirilor directe arată 0-3, cehoaica impunându-se în fiecare din confruntări în minimum de seturi. Cel mai recent meci a avut loc în toamna anului 2024, la Ningbo, China.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian wta wuhan retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gabriela Ruse, duel cu numărul 27 mondial. Nu a pierdut, în trei meciuri directe

Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) va primi replica ucrainencei Dayana Yastremska (25 de ani, 27 WTA), care a jucat semifinală în Openul Australian, în 2024.

Scorul meciurilor directe arată însă un 3-0 favorabil sportivei din țara noastră. Ruse a reușit să treacă de Yastremska într-un alt meci desfășurat într-o competiție de mare șlem, la US Open 2023, când s-a impus cu 7-6 (5), 6-3.

În plus, Yastremska a pierdut cu 6-0, 6-1 meciul disputat la Adelaide cu Katerina Siniakova (46 WTA), ultimul înainte de Openul Australiei, aspect care poate confirma, săptămâna viitoare, că ucraineanca nu traversează un vârf de formă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
ULTIMELE STIRI
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Arsenal merge brici în toate competițiile! Victorie acum cu Chelsea pe Stamford Bridge
Arsenal merge brici în toate competițiile! Victorie acum cu Chelsea pe Stamford Bridge
Cristi Chivu surprinde după Inter - Lecce 1-0: „Iau decizii care ar fi putut părea ridicole”
Cristi Chivu surprinde după Inter - Lecce 1-0: „Iau decizii care ar fi putut părea ridicole”
Știm finala Cupei Africii pe Națiuni! Dramatism total în a doua semifinală
Știm finala Cupei Africii pe Națiuni! Dramatism total în a doua semifinală
Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal"
Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Se întoarce în Superliga! Triplul campion al României este așteptat la București

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”

Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”



Recomandarile redactiei
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Dan Petrescu și-a spus oful într-un moment greu: "Rusia, Italia, Anglia! Mai puțin din România"
Cristi Chivu surprinde după Inter - Lecce 1-0: „Iau decizii care ar fi putut părea ridicole”
Cristi Chivu surprinde după Inter - Lecce 1-0: „Iau decizii care ar fi putut părea ridicole”
Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal"
Jefte Betancor abia și-a găsit cuvintele după ce a eliminat Real Madrid: "Voiam să renunț la fotbal"
Arsenal merge brici în toate competițiile! Victorie acum cu Chelsea pe Stamford Bridge
Arsenal merge brici în toate competițiile! Victorie acum cu Chelsea pe Stamford Bridge
Eșec pentru Jaqueline Cristian, în sferturi, la Adelaide, după trei ore de joc. Cecul încasat cu trei zile înainte de Australian Open
Eșec pentru Jaqueline Cristian, în sferturi, la Adelaide, după trei ore de joc. Cecul încasat cu trei zile înainte de Australian Open
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Jackpot pentru Sinner și Alcaraz, la Seul: primii doi tenismeni ai Planetei au câștigat sume ridicole pentru un meci amical
Jackpot pentru Sinner și Alcaraz, la Seul: primii doi tenismeni ai Planetei au câștigat sume ridicole pentru un meci amical
CITESTE SI
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

stirileprotv Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!