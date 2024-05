Rafael Nadal a fost eliminat în minimum de seturi de Alexander Zverev, în primul tur al competiției de la Roland Garros.

A fost al patrulea eșec suferit în carieră de Nadal pe zgura de la Paris, dar și prima înfrângere suferită vreodată de Nadal în primul tur al întrecerii de mare șlem din Franța.

La finalul partidei, tenismenul din Manacor a emoționat întreaga asistență cu un discurs în care a anunțat că își dorește să revină măcar o dată pe Arena Philippe-Chatrier, cu ocazia turneului olimpic din vară.

„Ne vedem la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Rafael Nadal!”, a fost reacția Nadiei Comăneci la momentul care a făcut-o să plângă pe Xisca Perello, soția tenismenului din Spania.

Observată de mai multe ori în lojele stadioanelor de la Roland Garros, Nadia Comăneci a văzut din fața televizorului confruntarea dintre Nadal și Zverev, însă Ion Țiriac nu a fost singur. Alături de el au stat fiul său și Sorana Cîrstea, care va debuta la Roland Garros 2024 în a treia zi de turneu, marți, 28 mai.

„Vă mulțumesc! E incredibil nivelul de energie. Mi-e greu să vorbesc. Sincer, nu știu sută la sută dacă e ultima dată, dar dacă va fi să fie așa, m-am bucurat de acest turneu.

Publicul a fost de necrezut nu doar azi, ci întreaga săptămână de dinaintea concursului. Am putut să simt dragostea oamenilor în locul pe care îl iubesc cel mai mult,” a spus Nadal, în fața spectatorilor, la capătul partidei care ar putea rămâne ultima din cariera sa, la Roland Garros.

„Am fost competitiv. Pentru mine e dificil să spun ce se va întâmpla în viitor. E o mare probabilitate ca eu să nu mă mai întorc, dar nu pot să fiu 100%. Mă simt mai bine fizic acum, decât în urmă cu câteva luni.

Poate că în două luni voi spune că e suficient și mă voi retrage, dar momentan am câteva obiective de îndeplinit, printre care Jocurile Olimpice. Va fi o altă șansă pentru mine,” a completat Nadal, pe terenul care l-a făcut cel mai mare tenismen de zgură din istorie.

See you soon ????#RolandGarros pic.twitter.com/RtZ9gqj5kR