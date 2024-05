Rafael Nadal a admis că și-ar dori să fi avut astăzi 28 de ani, în loc de 38 fără o săptămână, imediat după încheierea meciului pierdut în fața lui Alexander Zverev. A fost 6-3, 7-6 (5), 6-3 în favoarea numărului 4 ATP, într-un meci în care Nadal a oferit o replică admirabilă.

În urma unui discurs istoric ținut pe Arena Philippe-Chatrier, Nadal i-a lămurit pe fanii tenisului că își dorește să revină pe acest stadion, cel puțin cu ocazia Jocurilor Olimpice din această vară.

„Vă mulțumesc! E incredibil nivelul de energie. Mi-e greu să vorbesc. Sincer, nu știu sută la sută dacă e ultima dată, dar dacă va fi să fie așa, m-am bucurat de acest turneu.

Publicul a fost de necrezut nu doar azi, ci întreaga săptămână de dinaintea concursului. Am putut să simt dragostea oamenilor în locul pe care îl iubesc cel mai mult,” a spus Nadal, în fața spectatorilor, la capătul partidei care ar putea rămâne ultima din cariera sa, la Roland Garros.

