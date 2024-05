Rafael Nadal l-a întâlnit pe Alexander Zverev în primul tur al turneului de la Roland Garros, ediția 2024, iar duelul mult anticipat nu i-a lăsat indiferenți nici pe Novak Djokovic, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz sau Sorana Cîrstea.

Toți aceștia au fost incluși de cameramani și regizorul transmisiei TV, alături de Ion Țiriac și fiul său, Alexandru Țiriac, cel din urmă, așezat lângă iubita lui, Sorana Cîrstea.

Număr unu WTA și triplă campioană la Paris, Iga Swiatek a fost văzută chiar străduindu-se să captureze momentul istoric cu telefonul mobil.

Înainte să plece spre Roland Garros, Sorana Cîrstea a confirmat că Rafael Nadal este idolul său în sport. În urmă cu două zile, Sorana Cîrstea și Rafael Nadal s-au pozat împreună pe Arena Philippe-Chatrier.

La duelul dintre Nadal și Zverev a asistat inclusiv Rodri, mijlocașul spaniol al clubului de fotbal Manchester City.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz and Iga Swiatek all in the same “box” watching the battle between Rafael Nadal and Alexander Zverev here on Court Philippe-Chatrier #RolandGarros pic.twitter.com/7KZX6wuxGM