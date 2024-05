Rafael Nadal a fost învins de Alexander Zverev, scor 6-3, 7-6, 6-3, în primul tur al ediției 2024 a turneului de la Roland Garros. A fost abia al patrulea meci pierdut de Nadal pe zgura pariziană. Soderling, în 2009, Djokovic - în 2015 și în 2021 - și Zverev sunt singurii tenismeni care au dispus de Nadal la Roland Garros.

Partida s-a întins pe durata a trei ore și cinci minute, jocul derulându-se într-o arenă Philippe-Chatrier umplută până la refuz inclusiv de numeroase vedete din tenis, printre care Ion Țiriac, Novak Djokovic, Iga Swiatek sau Carlos Alcaraz.

Nadal a luptat admirabil într-un duel în care numărul 4 ATP și-a croit șansa revanșei pentru semifinala pierdută în 2022 prin abandon, în urma accidentării oribile suferite.

La finalul meciului, Zverev i-a mulțumit lui Rafael Nadal pentru onoarea de a juca acest meci deosebit în compania sa. „Nu e momentul meu, e momentul lui Rafa,” a spus Zverev, cedându-i microfonul.

În tribune, atmosfera a fost asigurată inclusiv de Rafa Jr., care a fost pozat în ipostaze simpatice, alături de mama sa, Xisca Perello.

