Jucătorul elvețian profită de această perioadă pentru a petrece cât mai mult timp alături de cei dragi. Aflat într-un restaurant împreună cu niște prieteni, Roger Federer a fost luat prin surprindere de un bărbat aflat în locație.

Acesta i-a spus că este idolul său și că reprezintă "cea mai mare inspirație" și că are un tatuaj pe braț în onoarea sa.

Alături de un teren de tenis, Vinicius Carmona Cardoso avea scris și "Nu există nimic altceva în afara de muncă. Federer R.".

Reacția lui Federer a fost una pe măsură, nevenindu-i să creadă tatuajul bărbatului. Cei doi au discutat câteva minute și au făcut mai multe poze, iar Cardoso l-a caracterizat pe elvețian drept "o persoană umilă".

The day I did @rogerfederer tattoo I was sure I would meet him one day and show he was under my skin.

Keep dreaming and hardworking, cause dreaming makes us give our best and then everything is possible. Magic comes true.

Such a humble guy!@espn @FernandoNardi pic.twitter.com/vTZmbABGTi