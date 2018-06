Reactia Ambasadei Frantei in Romania dupa caricatura controversata publicata in Charlie Hebdo. Cum a comentat aceasta situatie

Publicatia franceza Charlie Hebdo a ironizat victoria Simonei Halep la Roland Garros intr-o carica

Dupa victoria Simonei Halep la Roland Garros, cei de la Charlie Hebdo au realizat o caricatura inditulata "O romanca castiga Roland Garros-ul". In acest desen apare o persoana care ridica deasupra capului trofeul de la Paris si striga "Fier vechi, fier vechi!".

In urma valului de critici starnit de aparitia acestei caricaturi a reactionat si ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis.

"Victoria istorica a Simonei Halep la turneul de la Roland Garros reprezinta un imens motiv de mandrie pentru Ambasada Frantei, care vede in ea un simbol frumos si puternic, cu numai cateva luni inainte de deschiderea Sezonului Romania-Franta. Aceste Sezon ne va permite sa reinnoim si sa consolidam legaturile dintre Romania si Franta in toate domeniile, inclusiv in cel sportiv.

Orice s-ar putea gandi despre acest desen, trebuie sa amintesc ca libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamentale ale Republicii Franceze. Aceasta publicatie nu il angajeaza decat pe propriul sau autor si nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei publice franceze", a declarat ambasadorul Frantei in Romania, potrivit news.ro.