Răsucire teribilă de cuțit în rana rușilor: meci extraordinar între austriaca Potapova și australiana Kasatkina, la Brisbane
Meci spectaculos între Kasatkina (Australia) și Potapova (Austria), la Brisbane.

Daria Kasatkina (28 de ani) și Anastasia Potapova (24 de ani) putea fi un duel sută la sută rusesc al circuitului WTA, însă cele două jucătoare s-au înfruntat într-un duel pasionant, la Brisbane, reprezentând Australia, respectiv Austria.

Clasate pe locurile 40, respectiv 55 ale ierarhiei mondiale, Kasatkina și Potapova au jucat un meci strâns, de trei seturi, întins pe durata a două ore și treizeci și patru de minute.

Anastasia Potapova a câștigat primul meci jucat sub steagul Austriei

Învingătoare a ieșit Anastasia Potapova, care s-a impus scor 7-5, 4-6, 6-4. Câștigătoarea Transylvania Open 2025 a făcut, într-o singură partidă, primul pas de care avea nevoie pentru restabilirea unui nivel de încredere înalt, anume revenirea în top 50 WTA, măcar în configurația actualizată în timp real a clasamentului.

După meci, Daria Kasatkina - care a acceptat cetățenia australiană în martie 2025 - a declarat că simte o datorie și o presiune față de poporul australian.

„Sinceră să fiu, când am pășit pe teren și am auzit uralele spectatorilor, aproape că mi-au dat lacrimile. Dar am reușit să le stăpânesc. Mi-am dorit mult să câștig și am simțit plusul de energie, în finalul partidei, dar victoria nu a venit, din păcate,” a declarat Kasatkina, potrivit France24.

Kasatkina nu știe dacă și alte jucătoare vor renunța la cetățenia rusă

După cazurile Kasatkinei și Potapovei, alte două jucătoare au renunțat la cetățenia rusă pentru a reprezenta Uzbekistanul.

Kamilla Rakhimova și Maria Timofeeva au luat această decizie, dar Kasatkina declară că nu deține vreo informație referitoare la posibila accentuare a acestei tendințe.

„Nu știu dacă mai vin și alte jucătoare, pentru că toată lumea ține aceste lucruri ca secrete, până în ultima clipă,” a mai punctat Kasatkina, după eșecul suferit în debutul noului sezon.

