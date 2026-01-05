Daria Kasatkina (28 de ani) și Anastasia Potapova (24 de ani) putea fi un duel sută la sută rusesc al circuitului WTA, însă cele două jucătoare s-au înfruntat într-un duel pasionant, la Brisbane, reprezentând Australia, respectiv Austria.

Clasate pe locurile 40, respectiv 55 ale ierarhiei mondiale, Kasatkina și Potapova au jucat un meci strâns, de trei seturi, întins pe durata a două ore și treizeci și patru de minute.

Anastasia Potapova a câștigat primul meci jucat sub steagul Austriei

Învingătoare a ieșit Anastasia Potapova, care s-a impus scor 7-5, 4-6, 6-4. Câștigătoarea Transylvania Open 2025 a făcut, într-o singură partidă, primul pas de care avea nevoie pentru restabilirea unui nivel de încredere înalt, anume revenirea în top 50 WTA, măcar în configurația actualizată în timp real a clasamentului.

După meci, Daria Kasatkina - care a acceptat cetățenia australiană în martie 2025 - a declarat că simte o datorie și o presiune față de poporul australian.

„Sinceră să fiu, când am pășit pe teren și am auzit uralele spectatorilor, aproape că mi-au dat lacrimile. Dar am reușit să le stăpânesc. Mi-am dorit mult să câștig și am simțit plusul de energie, în finalul partidei, dar victoria nu a venit, din păcate,” a declarat Kasatkina, potrivit France24.

