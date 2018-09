Gest INCREDIBIL in tenis: arbitrul s-a dat jos din scaun si s-a dus la Kyrgios: "Vreau sa te ajut!" Ce pedeapsa a primit

Totul vine la scurt timp dupa razboiul dintre arbitrul Carlos Ramos si Serena Williams.

In timp ce lupta dintre Ramos si Serena a ramas fara rezultat, un alt arbitru plateste scump pentru un gest facut pe teren la US Open.

Mohamed Lahyani a fost suspendat timp de doua turnee pentru ca l-a incurajat pe Kick Kyrgios in timpul unui meci de la US OPen.

Lahyani a coborat de pe scaunul sau si a avut o discutie lunga cu jucatorul australian in timpul meciului cu Pierre-Hugues Horbert din turul al doilea de la US Open. Kyrgios era condus cu un set si 0-3, iar arbitrul a intervenit. "Vreau sa te ajut. Esti mare in tenis si stiu ca asta nu esti tu", a spus Lahyani.

Se pare ca arbitrul poate sa treaca la antrenorat, deoarece sfaturile sale l-au ajutat pe australian sa intoarca soarta partidei. Herbert a protestat atunci si a declarat ca arbitrul si-a depasit cu mult atributiile.

Si oficialii US Open au fost de acord, insa l-au lasat pe arbitru sa continue pentru restul turneului, insa acesta a fost suspendat acum pentru urmatoarele doua turnee la care urma sa arbitreze, Beijing si Shanghai.

"Mohamed Lahyani este un arbitru de talie mondiala, insa actiunile sale din acea partida au depasit linia si i-au compromis impartialitatea ca arbitru de scaun", a anuntat ATP.