Roș-albaștrii au plecat în Olanda, iar de această dată vor sta în orașul Venray, la hotelul Asteria.

FCSB a plecat în cantonament vineri dimineață , 26 iunie, după ce s-au reunit și s-au antrenat patru zile la baza de pregătire din Berceni.

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FCSB va disputa mai multe partide de pregătire în Olanda, printre care și un meci amical cu i Union SG (5 iulie), noua echipă a lui Darius Olaru.

Noul transfer al echipei patronate de Gigi Becali, Ronny Labonne, a fost noutatea la plecarea în Olanda.

Marele absent al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase, care se află în negocieri cu Gigi Becali, pentru că își dorește să plece în această vară.

Florin Tănase nu ar vrea să semneze un nou contract cu FCSB

Se pare însă că fotbalistul ar fi luat deja o decizie în privința viitorului său. Conform Prima Sport, Florin Tănase nu ar vrea să semneze un nou contract cu clubul patronat de Gigi Becali, astfel că în această vară va pleca de la FCSB.

Totuși, Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul va purta vineri o discuție decisivă cu finanțatorul de la FCSB, astfel că sunt șanse mai mari sau mai mici ca mijlocașul să se răzgândească în privința viitorului său.

”Despre Tănase, mâine cred că va fi discuţia decisivă purtată cu patronul. Astăzi era puţin mai complicat, abia s-a întors în ţară, este ziua de naştere a lui Gigi, mâine este în acte”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.