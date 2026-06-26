VIDEO Marele absent de la FCSB: cine a lipsit la plecarea în cantonamentul din Olanda

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a plecat în cantonamentul din Olanda.

TAGS:
FCSBflorin tanase
Din articol

FCSB a plecat în cantonament vineri dimineață, 26 iunie, după ce s-au reunit și s-au antrenat patru zile la baza de pregătire din Berceni.

Roș-albaștrii au plecat în Olanda, iar de această dată vor sta în orașul Venray, la hotelul Asteria.

Marele absent de la plecarea în cantonament a lui FCSB

  • Vlcsnap 2026 06 26 08h38m40s910
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

FCSB va disputa mai multe partide de pregătire în Olanda, printre care și un meci amical cu i Union SG (5 iulie), noua echipă a lui Darius Olaru.

Noul transfer al echipei patronate de Gigi Becali, Ronny Labonne, a fost noutatea la plecarea în Olanda.

Marele absent al roș-albaștrilor a fost Florin Tănase, care se află în negocieri cu Gigi Becali, pentru că își dorește să plece în această vară.

Florin Tănase nu ar vrea să semneze un nou contract cu FCSB

Se pare însă că fotbalistul ar fi luat deja o decizie în privința viitorului său. Conform Prima Sport, Florin Tănase nu ar vrea să semneze un nou contract cu clubul patronat de Gigi Becali, astfel că în această vară va pleca de la FCSB.

Totuși, Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul va purta vineri o discuție decisivă cu finanțatorul de la FCSB, astfel că sunt șanse mai mari sau mai mici ca mijlocașul să se răzgândească în privința viitorului său.

”Despre Tănase, mâine cred că va fi discuţia decisivă purtată cu patronul. Astăzi era puţin mai complicat, abia s-a întors în ţară, este ziua de naştere a lui Gigi, mâine este în acte”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Marian Iancu a dat verdictul despre FCSB: ”Peste Gigi Becali!”
Marian Iancu a dat verdictul despre FCSB: ”Peste Gigi Becali!”
”Credeam că sunt șmecher!” Gigi Becali nu a mai ales jucătorii pentru FCSB! Ce se va întâmpla vineri
”Credeam că sunt șmecher!” Gigi Becali nu a mai ales jucătorii pentru FCSB! Ce se va întâmpla vineri
Pierdere uriașă pentru FCSB: „Cel mai bun din campionat”
Pierdere uriașă pentru FCSB: „Cel mai bun din campionat”
Adi Ilie îl avertizează pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”Dacă vine, nu știu când mai pleacă!”
Adi Ilie îl avertizează pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”Dacă vine, nu știu când mai pleacă!”
Anunț important pentru fanii FCSB: Gigi Becali și Florin Tănase au luat decizia finală!
Anunț important pentru fanii FCSB: Gigi Becali și Florin Tănase au luat decizia finală!
ULTIMELE STIRI
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă
Plecat de la Rapid, Mauro Pederzoli și-a găsit echipă
Plecat de la Rapid, Mauro Pederzoli și-a găsit echipă
Știm primele patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale
Știm primele patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale
Turcia - SUA 3-2. Selecționata lui Montella, victorie de orgoliu
Turcia - SUA 3-2. Selecționata lui Montella, victorie de orgoliu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”

Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”

Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Florin Tănase a luat decizia în legătură cu noul contract la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Plecat de la Rapid, Mauro Pederzoli și-a găsit echipă
Plecat de la Rapid, Mauro Pederzoli și-a găsit echipă
Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid
Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid
Știm primele patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale
Știm primele patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale
OUT din Superliga! Campionul din sezonul precedent e liber de contract
OUT din Superliga! Campionul din sezonul precedent e liber de contract
Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali
Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

stirileprotv Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O companie aeriană de renume a lansat o inovație surprinzătoare care promite un somn mai confortabil în avion: „Este genial”

stirileprotv O companie aeriană de renume a lansat o inovație surprinzătoare care promite un somn mai confortabil în avion: „Este genial”

Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

stirileprotv Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!