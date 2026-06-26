Având în vedere că socotelile calificărilor s-au încheiat deja în mai multe grupe, știm deja patru dintre duelurile care vor avea loc în fazele eliminatorii. Este pentru prima oară în istorie când Campionatul Mondial are o fază a șaisprezecimilor, după decizia FIFA de a organiza turneul final cu 48 de echipe în loc de 32.

Așa cum știm, primele două clasate din fiecare grupă se califică în șaisprezecimi, iar ocupantele locurilor trei au și ele șansa de a ajunge în faza următoare. Între echipele de pe locurile trei din cele 12 grupe se va face un clasament, iar primele opt vor obține un ”bilet” către faza următoare.

Primele patru meciuri din șaisprezecimile Cupei Mondiale:

Africa de Sud - Canada, Los Angeles (duminică, 28 iunie, ora 22:00)

SUA - Bosnia, San Francisco (joi, 2 iulie, ora 03:00)

Brazilia - Japonia, Houston (luni, 29 iunie)

Olanda - Maroc, Monterrey (marți, 30 iunie, ora 04:00)

Marocul țintește titlul mondial!

Marocul a „intrat într-o altă dimensiune” şi „trebuie să ţintească titlul”, a declarat selecţionerul Mohamed Ouahbi după calificarea de miercuri 16-imile Cupei Mondiale, asigurată printr-o victorie cu 4-2 asupra Haiti.

„Cum vom atinge acest obiectiv? Dând 200% în fiecare meci şi pregătindu-ne cât mai temeinic posibil”, a explicat el.