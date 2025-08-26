GALERIE FOTO Premiul generos încasat de Gabriela Ruse pentru participarea la US Open 2025. Cădere liberă în clasament

Premiul generos &icirc;ncasat de Gabriela Ruse pentru participarea la US Open 2025. Cădere liberă &icirc;n clasament Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse, eliminată în runda inaugurală a Openului American 2025.

TAGS:
Gabriela RuseUS Open 2025Tenis WTAdaria kasatkina
Din articol

Gabriela Ruse (27 de ani, 70 WTA) a ajuns la șapte înfrângeri consecutive în circuitul WTA și a părăsit ultimul turneu de mare șlem al anului încă din primul tur.

Sportiva din București a fost învinsă de australianca Daria Kasatkina, scor 7-5, 6-1, într-un duel întins pe durata a optzeci de minute.

Gabriela Ruse a suferit opt break-uri pe propria servă, în meciul cu Daria Kasatkina

În manșa inițială, Gabriela Ruse a condus cu 2-0 și 3-1 la game-uri, dar Kasatkina a reușit să încheie setul cu patru break-uri pe serva jucătoarei din țara noastră.

Cu setul unu adjudecat la prima oportunitate, Daria Kasatkina a continuat forma bună în al doilea, în care a mai reușit o dată o serie de patru break-uri pe serviciul fragil al Gabrielei Ruse.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse retur
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Premiu de $110,000 pentru participarea la US Open 2025

Pentru participarea pe tabloul principal al întrecerii de mare șlem de la New York, unde anul trecut s-a calificat până în turul trei, Gabriela Ruse a încasat, în acest an, un cec în valoare de $110,000.

Neapărarea punctelor câștigate anul trecut în Openul American o coboară pe Gabriela Ruse douăzeci și șase de poziții în clasamentul WTA actualizat în timp real, până pe locul 96.

  • Rezumatul epilogului etapei cu numărul doi în Premier League, Newcastle - Liverpool.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele
Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele
ULTIMELE STIRI
Halep, emoționată de retragerea lui Kvitova: fotografia postată, alături de un mesaj superb
Halep, emoționată de retragerea lui Kvitova: fotografia postată, alături de un mesaj superb
Sorana, șansă imensă la US Open: C&icirc;rstea joacă, diseară, pentru un &bdquo;munte de bani&ldquo;
Sorana, șansă imensă la US Open: Cîrstea joacă, diseară, pentru un „munte de bani“
US Open 2025 | Venus Williams a c&acirc;știgat un set și admirația tuturor, la 45 de ani. Ce a declarat despre wildcardul primit
US Open 2025 | Venus Williams a câștigat un set și admirația tuturor, la 45 de ani. Ce a declarat despre wildcardul primit
Marseille mai face un transfer spectaculos. Un campion european vine gratis pe Velodrome
Marseille mai face un transfer spectaculos. Un campion european vine gratis pe Velodrome
PSG i-a stabilit noul preț lui Gianluigi Donnarumma. Destinația: Premier League!
PSG i-a stabilit noul preț lui Gianluigi Donnarumma. Destinația: Premier League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT p&acirc;nă &icirc;n toamnă

Fix ce nu voia FCSB să audă! Fotbalistul e OUT până în toamnă

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea &icirc;n Europa League? &rdquo;Trebuie să faci ceva&rdquo;

Elias Charalambous, OUT de la FCSB dacă ratează calificarea în Europa League? ”Trebuie să faci ceva”

Ioan Varga prosperă &icirc;n timp ce CFR se destramă! Imagini incredibile cu patronul ardelenilor: &rdquo;2.300 de kg de aur!&rdquo;

Ioan Varga prosperă în timp ce CFR se destramă! Imagini incredibile cu patronul ardelenilor: ”2.300 de kg de aur!”

Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano &icirc;n Serie A

Nota primită de Cristi Chivu, după debutul perfect la Inter Milano în Serie A

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se ad&acirc;ncește

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

Un bărbat s-a prezentat &icirc;ngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț &icirc;n Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

stirileprotv Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial, ca să obțină duplicat al CIV

Ministerul Educației anunță o schimbare &icirc;n școli, cu două săptăm&acirc;ni &icirc;nainte de &icirc;nceperea noului an. Se reorganizează clasele

stirileprotv Ministerul Educației anunță o schimbare în școli, cu două săptămâni înainte de începerea noului an. Se reorganizează clasele

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!