Gabriela Ruse (27 de ani, 70 WTA) a ajuns la șapte înfrângeri consecutive în circuitul WTA și a părăsit ultimul turneu de mare șlem al anului încă din primul tur.

Sportiva din București a fost învinsă de australianca Daria Kasatkina, scor 7-5, 6-1, într-un duel întins pe durata a optzeci de minute.

Gabriela Ruse a suferit opt break-uri pe propria servă, în meciul cu Daria Kasatkina

În manșa inițială, Gabriela Ruse a condus cu 2-0 și 3-1 la game-uri, dar Kasatkina a reușit să încheie setul cu patru break-uri pe serva jucătoarei din țara noastră.

Cu setul unu adjudecat la prima oportunitate, Daria Kasatkina a continuat forma bună în al doilea, în care a mai reușit o dată o serie de patru break-uri pe serviciul fragil al Gabrielei Ruse.

