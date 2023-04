Poloneza Iga Swiatek, numărul 1 mondial al tenisului feminin, şi-a apărat titlul în turneul WTA 500 la Stuttgart, învingând-o duminică în finală, la fel ca anul trecut, pe belarusa Arina Sabalenka, numărul 2 mondial, în două seturi, 6-3, 6-4.

Dublă laureată la Roland Garros (2020, 2022), Iga Swiatek a ajuns, la 21 de ani, la 13 succese în circuit, al doilea la Stuttgart, unde anul trecut a dominat-o în finală tot pe Arina Sabalenka (6-2, 6-2), menţionează AFP. Swiatek a cedat un singur set în actuala ediţie, în sferturi de finală, în meciul cu Karolina Pliskova.

Lider WTA din 4 aprilie 2022, revenită după o absenţă de o lună, datorată durerilor în zona coastelor, poloneza este în formă, cu cinci săptămâni înainte de Roland Garros.

Winning a @Porsche for her father ???????? @iga_swiatek simply loves playing in Stuttgart! #PorscheTennis pic.twitter.com/T0WPY3nsnd

Turneul de la Stuttgart, cu care a început sezonul feminin pe zgură din Europa, a fost dotat cu premii totale de 678.814 dolari.

Hugs from Papa Swiatek before driving home with another Porsche ????????@iga_swiatek remains undefeated at the @PorscheTennis Grand Prix! ???????? pic.twitter.com/eDlWSRWeZD