Simona Halep ar putea reveni mai devreme decât era preconizat

Jucătoarea de tenis a dezvăluit că sunt șanse destul de bune pentru a participa la turneul WTA 250 de la Hong Kong, din perioada 28 octombrie - 3 noiembrie.

Totuși, revenirea s-ar putea întâmpla mai devreme, în perioada 21-27 octombrie, la Tokyo, unde jucătoarea de tenis ar fi primit un wild-card, anunță gsp.ro.

O decizie finală cu privire la prezența la cele două turnee din Asia urmează să fie luată în următoarele zile, în funcție de starea de sănătate a româncei.

"Mai am foarte mult de muncit ca să ajung aproape de nivelul pe care mi-l doresc. Sper să și reușesc. Mă gândesc să fiu sănătoasă și aptă de joc.

Acum mă simt bine (n.r. - după 12 luni de la verdictul suspendării), este un subiect pe care vreau să-l las în urmă. A fost, a trecut, am câștigat procesul, am dovedit că nu a fost, am dovedit că nu am fost vinovată", a declarat Simona Halep.

Simona Halep se pregătește cu Daniel Dobre

Fostul lider mondial a decis să colaboreze din nou cu Daniel Dobre, antrenorul care a fost alături de ea în perioada în care a câștigat Wimbledonul în 2019.

Daniel Dobre a avut un rol esențial în succesul Simonei Halep la Wimbledon, când aceasta a învins-o pe Serena Williams în finală cu un convingător 6-2, 6-2.

"Daniel Dobre o să fie antrenorul meu, este și a fost mereu alături de mine și mă bucur foarte mult fiindcă este un om deosebit", a spus sportiva.