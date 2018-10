"Intr-o luna decid daca ma retrag din tenis!" Decizie surpriza a jucatoarei care a invins-o pe Halep la Miami

Agnieszka Radwanska se gandeste serios la retragere, desi are doar 29 de ani

Sportiva din Polonia a avut parte de cateva luni catastrofale in circuitul feminin de tenis, iar acum se gandeste tot mai mult sa agate racheta de tenis in cui pentru totdeauna. Radwanska, sportiva care s-a impus in fata Simonei Halep de 6 ori de-a lungul carierei, ultima data in acest an la Miami, acuza probleme la piciorul stang si anunta ca pana la sfarsitul lunii noiembrie va decide daca va mai juca sau nu.

"Sunt in perioada de recuperare, dar n-am mai tinut o racheta in mana de mai bine de o luna. Ma chinui, nu exista niciun progres, nu pot sa mai fac nicio promisiune. Nici nu pot sa ma gandesc la sezonul urmator sau sa ma inscriu la vreun turneu. La sfarsitul lui noiembrie va trebui sa decid daca voi mai juca sau ma voi retrage. timpul zboara. La cum arata lucrurile acum, situatia nu e deloc grozava, nu ma pot pacali. Anul acesta am jucat 14 turnee si simt ca au fost 34. Ori joc la un nivel inalt, ori nu mai joc deloc", a spus Radwanska, potrivit Polsat Sport.

Agnieszka spune ca nici macar o interventie chirurgicala nu-I poate garanta ca nu va mai avea dureri. "O operatie nu m-ar ajuta deloc. Pur si simplu, piciorul meu este distrus de la cat am alergat. E greu si sa ma mai antrenez. Ma trezesc chiar cu crampe in mijlocul noptii. Nici injectiile nu ma ajuta, in afara de cortizol sau plasma. E enervant pentru ca un om incearca orice, doctorii sunt aici, dar corpul spune nu. Decizia nu este usoara, va trebui sa analizez cu atentie", a mai spus Radwanska.

Radwanska a fost pe locul secund in ierarhia mondiala in 2012, ea bifand finale la Wimbledon si Turneul Campioanelor, doua semifinale la Australian Open si un sfert de finala la Roland Garros.