GALERIE FOTO După o victorie, se vede trofeul! Gabriela Ruse, în sferturile turneului WTA de la Seul

După o victorie, se vede trofeul! Gabriela Ruse, în sferturile turneului WTA de la Seul Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse și Maya Joint au ajuns în sferturile turneului WTA de la Seul, Coreea de Sud.

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Gabriela Ruse și Maya Joint s-au înscris în proba de dublu a competiției WTA 250 de la Seul, iar decizia s-a dovedit inspirată, după sfârșitul primei partide.

Ruse și Joint - favorite numărul 2 la câștigarea trofeului - au trecut de echipa alcătuită din Anna Bondar și Fanny Stollar, ambele, sportive din Ungaria, scor 6-1, 7-6 (2).

Gabriela Ruse, revenire cu victorie, în circuit, după US Open

Echipa româno-australiană a avut nevoie de 80 de minute pentru a bifa accederea în faza ultimelor opt echipe rămase în competiție.

În primul set, Gabriela Ruse și Maya Joint nu au cedat niciun game pe propriile servicii, reușind, în schimb, să obțină două break-uri pe servele oponentelor.

Ruse și Joint, favorite numărul 2 la câștigarea turneului de la Seul

Al doilea set a fost mai echilibrat, sfârșindu-se cu șase break-uri schimbate între cele două perechi. Ruse și Joint au condus cu 4-3, 5-4 și 6-5, având de partea lor serviciul, dar au eșuat de trei ori în a servi pentru închiderea partidei.

În tiebreak însă emoțiile s-au disipat, începând cu scorul de 2-2, de la care Bondar și Stollar nu au mai reușit să câștige niciun schimb de mingi.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse sua 2026 sezon 02
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Gabriela Ruse și Maya Joint vor fi cotate cu prima șansă la victorie și în sferturi, fază competițională în care vor înfrunta învingătoarele din partida Eunhye Lee / Sohyun Park (Coreea de Sud / Coreea de Sud) - Lee Ya-Hsin / Qiu Yu Ye (Taiwan / China).

În cazul în care calculele hârtiei vor fi respectate, Ruse și Joint vor întâlni în finala turneului favoritele principale, Chan Hao-Ching și Wu Fang-Hsien (Taiwan / Taiwan).

Gabriela Ruse, duel cu Eva Lys, în proba individuală

În turneul de simplu, Gabriela Ruse va primi, în turul inaugural, replica germancei Eva Lys, număr 100 WTA.

Clasată pe locul 66 în ierarhia lumii, sportiva din București este considerată favorită în această întâlnire, iar, în competiția individuală, va avea statut de cap de serie număr patru.

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