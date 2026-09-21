Gabriela Ruse și Maya Joint s-au înscris în proba de dublu a competiției WTA 250 de la Seul, iar decizia s-a dovedit inspirată, după sfârșitul primei partide.

Ruse și Joint - favorite numărul 2 la câștigarea trofeului - au trecut de echipa alcătuită din Anna Bondar și Fanny Stollar, ambele, sportive din Ungaria, scor 6-1, 7-6 (2).

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Echipa româno-australiană a avut nevoie de 80 de minute pentru a bifa accederea în faza ultimelor opt echipe rămase în competiție.

În primul set, Gabriela Ruse și Maya Joint nu au cedat niciun game pe propriile servicii, reușind, în schimb, să obțină două break-uri pe servele oponentelor.

Ruse și Joint, favorite numărul 2 la câștigarea turneului de la Seul

Al doilea set a fost mai echilibrat, sfârșindu-se cu șase break-uri schimbate între cele două perechi. Ruse și Joint au condus cu 4-3, 5-4 și 6-5, având de partea lor serviciul, dar au eșuat de trei ori în a servi pentru închiderea partidei.

În tiebreak însă emoțiile s-au disipat, începând cu scorul de 2-2, de la care Bondar și Stollar nu au mai reușit să câștige niciun schimb de mingi.

