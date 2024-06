Simona Halep (32 de ani) a declarat într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro că nu se gândește la retragere, ci la continuarea revenirii în tenis.

Dubla campioană de Grand Slam din România a admis că accidentarea acuzată la genunchi la Trofeul Clarins este mai gravă decât s-ar fi așteptat, însă aceste circumstanțe potrivnice nu o împiedică să viseze la noi rezultate mari în WTA.

Simona Halep, despre Darren Cahill: „Noi am vorbit în 2021 că o să mă retrag cu el în tribună.”

Vorbind despre fostul său antrenor, Darren Cahill, Simona Halep a dezvăluit că și-ar dori să se retragă avându-l pe australian în tribună, la ultimul meci al carierei sale.

„Noi am vorbit când încă lucram împreună prin 2021 că o să mă retrag cu el în tribună. Acuma nu știu dacă o să se întâmple, dar eu sper. Tot timpul dorința rămâne,” a dezvăluit Simona Halep pentru Știrile PRO TV.

Reacția Simonei Halep când a aflat că Darren Cahill l-a urcat și pe Jannik Sinner pe primul loc în lume

„Darren Cahill? Mai e vreo șansă să-l vedem alături de tine?”, a fost întrebarea pe care jurnalistul PRO TV, Cosmin Stan i-a adresat-o Simonei Halep.

„Ce șansă, când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Chiar ieri când juca am auzit la televizor că s-a retras Djokovic și știam de la el că dacă Djokovic se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu. Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit.

Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar și e serios și merită să fie acolo,” a completat Simona Halep, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Simona Halep se antrenează în aceste zile alături de Andrei Pavel.

Halep și Pavel se vor duela cu Steffi Graf și Andre Agassi la Sports Festival, într-un eveniments transmis de Pro Arena și VOYO sâmbătă, 15 iunie, de la ora 18:00.