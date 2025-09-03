Novak Djokovic (7 ATP) a uitat că are treizeci și opt de ani, cel puțin asta indică nivelul performanțelor atinse de el în turneele de mare șlem din acest an.

Tenismenul din Belgrad a atins faza semifinalelor în toate cele patru competiții de mare șlem ale anului. Pentru a ajunge în careul de ași al Openului American, jucătorul sârb l-a eliminat pe favoritul gazdelor, Taylor Fritz (4 ATP), scor 6-3, 7-5, 4-6, 6-4.

Djokovic, semifinalist în toate cele patru competiții de mare șlem ale anului

Djokovic a ajuns la un neverosimil 11-0 în meciurile directe cu Fritz, iar cei zece ași serviți îi inspiră încredere înaintea posibilului duel cu Sinner, din semifinale, în care va avea nevoie de game-uri câștigate facil pe propria servă, pentru a putea rezista împotriva numărului unu mondial.

Semifinalist al Openului American în acest an, Novak Djokovic a devenit cel mai vârstnic jucător al Erei Open care atinge minimum faza semifinalelor în toate Grand Slam-urile anului, conform OptaAce.

