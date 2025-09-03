VIDEO Djokovic și-a pierdut buletinul! A ajuns la 11-0 cu Fritz și îl așteaptă pe Sinner în semifinalele US Open 2025

Novak Djokovic, semifinalist în toate competițiile de mare șlem ale anului. Sinner poate fi următorul adversar.

Novak Djokovic (7 ATP) a uitat că are treizeci și opt de ani, cel puțin asta indică nivelul performanțelor atinse de el în turneele de mare șlem din acest an.

Tenismenul din Belgrad a atins faza semifinalelor în toate cele patru competiții de mare șlem ale anului. Pentru a ajunge în careul de ași al Openului American, jucătorul sârb l-a eliminat pe favoritul gazdelor, Taylor Fritz (4 ATP), scor 6-3, 7-5, 4-6, 6-4.

Djokovic, semifinalist în toate cele patru competiții de mare șlem ale anului

Djokovic a ajuns la un neverosimil 11-0 în meciurile directe cu Fritz, iar cei zece ași serviți îi inspiră încredere înaintea posibilului duel cu Sinner, din semifinale, în care va avea nevoie de game-uri câștigate facil pe propria servă, pentru a putea rezista împotriva numărului unu mondial.

Semifinalist al Openului American în acest an, Novak Djokovic a devenit cel mai vârstnic jucător al Erei Open care atinge minimum faza semifinalelor în toate Grand Slam-urile anului, conform OptaAce.

Novak Djokovic

Djokovic, pentru a 53-a oară într-o semifinală de turneu major

„Când reușești să te ridici la înălțimea ocaziei și câștigi,” a scris Novak Djokovic, care i-a dedicat victoria fiicei sale, Tara.

Monica Seleș l-a felicitat pe jucătorul sârb, care va juca în această săptămână cea de-a 53-a semifinală de turneu de mare șlem a carierei.

Sinner - Alcaraz este cea mai dificilă rută pe care Djokovic o poate parcurge la New York, în acest an, în încercarea de a câștiga titlul de mare șlem cu numărul 25.

