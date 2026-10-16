Rafael Jodar (20 de ani, 13 ATP) se apropie cu pași grăbiți de intrarea în premieră în top 10 ATP.

Rafael Jodar, cea mai plăcută surpriză a sezonului 2026, în ATP

Tenismenul madrilen - sfertfinalist la Roland Garros, în acest an - l-a învins pe norvegianul Casper Ruud pentru a ajunge în semifinalele competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Jodar a revenit de la 0-1 la seturi și a obținut victoria, scor 4-6, 6-4, 6-3, după 2 ore și 22 de minute de joc, și se recomandă pe sine ca un specialist al revenirilor, amintind de cel mai bun tenismen spaniol din toate timpurile, Rafael Nadal.

Dacă va trece de Tommy Paul ori Daniil Medvedev și va ajunge în finala Mastersului de o mie de puncte din China, Rafael Jodar îl va întrece pe Novak Djokovic în clasamentul ATP și își va egala cea mai bună clasare a carierei, poziția cu numărul 11.

În cel mai bun scenariu, în care ar ieși campion la Shanghai, Rafael Jodar ar putea deveni noul număr 7 ATP.

Indiferent de bilanțul său final în Shanghai, intrarea în top 10 mondial se arată a fi o chestiune de timp, dacă accidentările îl vor ocoli.