VIDEO Nu doar Alcaraz: Spania mai are un tenismen-minune. La 20 de ani, vânează top 10. Stă să îl întreacă pe Djokovic

Nu doar Alcaraz: Spania mai are un tenismen-minune. La 20 de ani, vânează top 10. Stă să îl întreacă pe Djokovic Tenis
Marcu Czentye
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Revelația sezonului în ATP începe să devină un rival al mult mai faimosului compatriot, Carlos Alcaraz.

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Rafael JodarCarlos AlcarazSpaniaTenis ATPrafael nadal
Din articol

Rafael Jodar (20 de ani, 13 ATP) se apropie cu pași grăbiți de intrarea în premieră în top 10 ATP.

Rafael Jodar, cea mai plăcută surpriză a sezonului 2026, în ATP

Tenismenul madrilen - sfertfinalist la Roland Garros, în acest an - l-a învins pe norvegianul Casper Ruud pentru a ajunge în semifinalele competiției ATP Masters 1000 de la Shanghai.

Jodar a revenit de la 0-1 la seturi și a obținut victoria, scor 4-6, 6-4, 6-3, după 2 ore și 22 de minute de joc, și se recomandă pe sine ca un specialist al revenirilor, amintind de cel mai bun tenismen spaniol din toate timpurile, Rafael Nadal.

Dacă va trece de Tommy Paul ori Daniil Medvedev și va ajunge în finala Mastersului de o mie de puncte din China, Rafael Jodar îl va întrece pe Novak Djokovic în clasamentul ATP și își va egala cea mai bună clasare a carierei, poziția cu numărul 11.

În cel mai bun scenariu, în care ar ieși campion la Shanghai, Rafael Jodar ar putea deveni noul număr 7 ATP.

Indiferent de bilanțul său final în Shanghai, intrarea în top 10 mondial se arată a fi o chestiune de timp, dacă accidentările îl vor ocoli.

Rafael Jodar

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Rafael Jodar, campion US Open, la juniori, în 2024

Cu o înălțime de 1,91 metri, Jodar impresionează prin tenacitatea sa, care îl prezintă ca unul dintre cei mai buni jucători din circuit, când vine vorba despre mobilitate și viteza de deplasare.

În 2026, a ajuns la 54 de victorii în 71 de partide oficiale disputate, reușind să câștige și un titlu ATP, la Marrakech, Maroc.

În 2024, Rafael Jodar a câștigat US Open, în proba de juniori, iar partea dificilă a tranziției înspre proba de seniori pare deja trecută.

În afară de eliminări suferite în turul 2, respectiv în runda inaugurală ale Openului Australiei și Openului Americii, Rafael Jodar nu a prezentat mari slăbiciuni, în acest an de adaptare, în care și-a bifat primele prezențe pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem.

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