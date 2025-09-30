„Super mama” din WTA nu a mai suportat și a acuzat numărul 3 WTA de trișare: „Sunt prea bătrână pentru asta!”

Cu o revenire în tenis de mare succes, elvețianca Belinda Bencic (28 de ani, 16 WTA) a oferit un moment neașteptat în turneul WTA 1000 de la Beijing.

Semifinalistă în acest an pe iarba de la Wimbledon, fosta campioană olimpică a pierdut în optimile Openului Chinez în fața americancei Cori Gauff (21 de ani, 3 WTA), deși a condus cu 1-0 la seturi.

Belinda Bencic, ieșire nervoasă împotriva campioanei de la Roland Garros

4-6, 7-6 (4), 6-2 s-a impus Cori Gauff, dar nu înainte de puțină dramă, iscată de Belinda Bencic, în timpul celui de-al doilea set.

Jucătoarea din Elveția i-a transmis americancei, în timpul unei pauze de odihnă, că echipa sa îi perturbă intenționat concentrarea, în momentele când își pregătește serviciile.