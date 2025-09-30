„Super mama” din WTA nu a mai suportat și a acuzat numărul 3 WTA de trișare: „Sunt prea bătrână pentru asta!”

WTA Beijing | Moment tensionat între numerele 3 și 16 WTA.

Cu o revenire în tenis de mare succes, elvețianca Belinda Bencic (28 de ani, 16 WTA) a oferit un moment neașteptat în turneul WTA 1000 de la Beijing.

Semifinalistă în acest an pe iarba de la Wimbledon, fosta campioană olimpică a pierdut în optimile Openului Chinez în fața americancei Cori Gauff (21 de ani, 3 WTA), deși a condus cu 1-0 la seturi.

Belinda Bencic, ieșire nervoasă împotriva campioanei de la Roland Garros

4-6, 7-6 (4), 6-2 s-a impus Cori Gauff, dar nu înainte de puțină dramă, iscată de Belinda Bencic, în timpul celui de-al doilea set.

Jucătoarea din Elveția i-a transmis americancei, în timpul unei pauze de odihnă, că echipa sa îi perturbă intenționat concentrarea, în momentele când își pregătește serviciile.

„Nu vorbește nimeni cu tine.”

„Când mă apropii de linie, gata să servesc, nu e nevoie să devină gălăgioși,” s-a exprimat Bencic în fața arbitrului de joc.

Când a văzut că adversara sa, Cori Gauff vrea să intervină, Belinda Bencic a pus-o la respect: „Nu vorbește nimeni cu tine. Arbitrul vorbește cu mine, ok? Sunt prea bătrână pentru aceste jocuri ale minții,” a comunicat Bencic, la 28 de ani.

Dar momentul nu a ajutat-o, ci a încurcat-o pe Belinda Bencic, care a părut că și-a pierdut concentrarea, în setul decisiv, după tiebreak-ul pierdut la patru, în manșa secundă.

Belinda Bencic a devenit mamă a unei fiice pe nume Bella în primăvara anului 2024.

