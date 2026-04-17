Organizatorii spanioli au publicat miercuri pe contul oficial de Instagram al turneului un videoclip cu fostul număr 1 mondial antrenându-se pe terenul de zgură din Madrid, cu o săptămână înainte de începerea turneului, unde Djokovic ar fi trebuit să fie cap de serie.
Novak Djokovic s-a retras de la Madrid Open! Reacția sârbului
Novak Djokovic ocupă locul 4 ATP după Sinner, Alcaraz și Zverev.
Sârbul s-a retras însă de la turneul Mutua Madrid Open din cauza unei accidentări, au anunțat vineri organizatorii competiției, scrie news.ro.
- CITEȘTE ȘI: Firicel Tomai știe de ce scârțâie tenisul românesc masculin: ”Din cauza asta, e din ce în ce mai greu să-l faci”
Fostul număr 1 în clasamentul ATP a jucat ultima oară la Indian Wells, în martie, și a ratat Miami Open din cauza unei accidentări la umărul drept. Sârbul este triplu câștigător al turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, unde a ridicat trofeul pentru ultima oară în 2019.
Djokovic a scris vineri pe reţelele de socializare: ”Madrid, din păcate nu voi putea concura anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a reveni cât mai curând. Hasta pronto!”.
Fostul număr 1 ATP nu a participat nici la ultimele două turnee Masters 1000 de la Miami (suprafață dură) și Monte-Carlo (zgură). Turneul de la Madrid începe săptămâna viitoare (22 aprilie - 3 mai).
