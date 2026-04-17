Novak Djokovic s-a retras de la Madrid Open! Reacția sârbului

Organizatorii spanioli au publicat miercuri pe contul oficial de Instagram al turneului un videoclip cu fostul număr 1 mondial antrenându-se pe terenul de zgură din Madrid, cu o săptămână înainte de începerea turneului, unde Djokovic ar fi trebuit să fie cap de serie.

Sârbul s-a retras însă de la turneul Mutua Madrid Open din cauza unei accidentări, au anunțat vineri organizatorii competiției, scrie news.ro.

Fostul număr 1 în clasamentul ATP a jucat ultima oară la Indian Wells, în martie, și a ratat Miami Open din cauza unei accidentări la umărul drept. Sârbul este triplu câștigător al turneului ATP Masters 1000 de la Madrid, unde a ridicat trofeul pentru ultima oară în 2019.

Djokovic a scris vineri pe reţelele de socializare: ”Madrid, din păcate nu voi putea concura anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a reveni cât mai curând. Hasta pronto!”.