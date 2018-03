Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martic cu 6-5, 6-7, 6-3

"A fost foarte dificil astazi din cauza vantului. Petra are un joc agresiv, greu pentru adversara. Nici nu stiu cum am reusit sa castig.



Vantul ne-a chinuit astazi, a fost dificil.



Dar am refuzat sa pierd, am luptat de fiecare data si de aceea cred ca sunt aici", a spus Simona Halep.