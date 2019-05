BIJUTERIA de 15.000.000 de lire a lui Tiger Woods! Cum arata iahtul cu sala de forta si jacuzzi! INCREDIBIL cat costa intretinerea lui!

Tiger Woods detine o adevarata bijuterie.

In luna aprilie, Tiger Woods a castigat pentru prima data in ultimii 11 ani Mastersul, iar acum se pregateste de Campionatul PGA din New York.

Sportivul a ajuns la New York cu iahtul sau in valoare de 15 milioane de lire, cumparat in anul 2004. Ambarcatiunea are 603 metri patrati, cinci camere in care pot sta zece persoane, plus alte patru cabine pentru membrii echipajului.

Mai mult, pe iahtul numit "Privacy", Woods are o sala de forta complet echipata, un lift care poate transporta trei persoane, un jacuzzi si un bar. Pentru a intretine vasul, sportivul are nevoie de 1,5 milioane de lire anual.

Tiger Woods' $20 million yacht is already docked near Bethpage Black, patiently awaiting the arrival of the 15-time major champ ahead of the PGA Championship. https://t.co/5y1y1Lpr0x pic.twitter.com/vWBAnKlOfu — Golf Central (@GolfCentral) May 2, 2019

Tiger Woods va fi decorat de Donald Trump

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis sa ii acorde lui Tige Woods Medalia Prezidentiala a Libertatii, luni, in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Casa Alba, conform BBC.

Woods va primi cea mai inalta distinctie civila din Statele Unite, dupa ce a castigat Mastersul in aprilie, dar si ca o recunoastere a intregii sale cariere.

Medalia Prezidentiala a Libertatii este acordata din 1963 persoanelor "care au avut contributii exceptionale la siguranta sau interesul national al SUA, al pacea mondiala sau in domeniul cultural sau care au avut alte contributii semmnificative"

GALERIE FOTO CU IAHTUL LUI TIGER WOODS