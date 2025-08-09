La finalul meciului, în timpul ceremoniei de premiere, fostul numărul 1 mondial nu şi-a felicitat adversara şi nici nu i-a menţionat numele în discursul său. O atitudine foarte surprinzătoare, care a provocat reacţii vehemente pe reţelele de socializare.

„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă!

Îmi dau seama că nu te-am felicitat pe teren. Sincer, eram puţin distrasă, foarte concentrată să nu repet acelaşi discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situaţia Jenny/Jennifer, aşa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil.

Mulţumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a explicat jucătoarea extrem de dezamăgită după această înfrângere.

Ea se referă la nervozitatea care o cuprinsese înainte de a ţine discursul de câştigătoare la finalul turneului de la Indians Well în 2018.

Apoi, ea evocă momentul în care a greşit numele adversarei sale, Jennifer Brady, atunci când a felicitat-o după finala Australian Open din 2021.

Osaka câştigase titlul, iar greşeala ei a fost percepută de mulţi ca o dovadă de aroganţă.

