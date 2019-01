Naomi Osaka a dat LOVITURA! Averea stransa in doar cateva luni dupa ce a castigat doua Grand Slam si a devenit nr.1

Naomi Osaka e noua senzatie a tenisului mondial!

Naomi Osaka este cea mai tanara jucatoare aflata in Top 5 WTA si a reusit deja sa cucereasca doua titluri de Grand Slam si sa ajunga lider mondial. Nipona, in varsta de 21 de ani, a castigat o suma impresionanta din tenis. Chiar daca in cariera a cucerit doar trei titluri per total, doua din ele sunt majore.

Pentru triumful de la Australian Open, ea a primit un cec in valoare de 3,1 milioane de dolari si a reusit sa treaca de 10 milioane de dolari castigati din tenis. Mai exact, Naomi Osaka a incasat pana acum 10,7 milioane de dolari, doar din tenis.

In sezonul precedent, tanara sportiva a strans 6,4 milioane de dolari la turneele la care a luat parte si s-a clasat pe primul loc in clasamentul celor mai bine platite tenismene in 2018. Pe langa acest aspect, Naomi incaseaza o multime de bani si din sponsorizari. Ea castiga in medie de 15 milioane de dolari din contractele de publicitate in fiecare an.

In acest moment, Naomi Osaka este lider in clasamentul WTA, cu 7030 de puncte, la o diferenta de 1448 de puncte fata de locul 3, Simona Halep. In urma cu un an, Osaka era pe locul 72 WTA.