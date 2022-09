Motivul din spatele divorțului Simonei Halep de Toni Iuruc: ce ar fi cauzat neînțelegerile între cei doi soți

La mai puțin de un an de căsnicie, Simona Halep și Toni Iuruc vor divorța de comun acord, într-un proces care va fi rezolvat amiabil de avocații celor doi, fără implicații financiare.

Potrivit Orange Sport, relația Simonei Halep cu soțul său s-ar fi deteriorat începând din luna aprilie, când jucătoarea din Constanța a început parteneriatul cu noul său antrenor, Patrick Mouratoglou.

Potrivit sursei citate, dorința jucătoarei de tenis din România de a reveni în top 10 WTA și de a câștiga un nou titlu de mare șlem ar fi contat exponențial în declinul relației cu Toni Iuruc, în contextul timpului îndelungat petrecut la Academia de Tenis Mouratoglou, din Biot, Franța.

Atenția acordată de Simona Halep carierei de jucătoare profesionistă de tenis nu ar fi fost singurul factor care a jucat un rol important. Antrenorul francez cu origini grecești i-ar fi transmis sportivei din țara noastră să nu își mai aducă familia la turnee, pentru a-și conserva un grad înalt de concentrare în timpul competițiilor de tenis.

Ultima dată când Toni Iuruc a fost văzut asistând din tribune la meciurile Simonei Halep a fost la Openul Australian, când camerele de filmat l-au surprins încurajându-și soția, în timpul primului Grand Slam al anului.

În situația dată, întâlnirile Simonei Halep cu Toni Iuruc s-au rărit, iar relația s-a răcit, inevitabil. Ironia sorţii face ca Toni Iuruc să fi fost persoana care i-ar fi sugerat Simonei Halep să înceapă o colaborare cu Patrick Mouratoglou.

