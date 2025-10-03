Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu și rusoaica Vitalia Diatcenko au fost învinse de cuplul sloven Dalila Jakupovic/Nika Radisic, cu 7-5, 6-7 (4/7), 11-9, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Samsun (Turcia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.



Niculescu și partenera sa au cedat după două ore și 11 minute, în fața favoritelor numărul trei.



Perechea româno-rusă a ratat două mingi de meci în super tiebreak, la scorul de 9-7, slovenele câștigând apoi patru puncte consecutive.



Niculescu și Diatcenko s-au ales cu un cec de 1.175 de dolari și 27 de puncte WTA la dublu.

