Jannik Sinner (6 ATP) a fost învins de Alexander Zverev (12 ATP), scor 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri jucate în actuala ediție a Openului American.

La scorul de 2-2 în setul patru, partida a fost întreruptă pentru câteva minute, după ce un spectator a fost auzit strigând „Deutschland uber alles.”

At least they got the dirty-mouth kicked out!

Well done all you finger pointers, including @bgtennisnation pic.twitter.com/enUdFPRoQ4