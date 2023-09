Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) a declarat că adversara sa, Karolina Muchova (27 de ani, 10 WTA), a prestat în sferturile US Open 2023 cel mai bun tenis pe care l-a văzut din partea sa, în cele cinci meciuri directe.

Sportiva din țara noastră regretă cele nouă mingi de break ratate în game-ul patru al partidei, prin care putea reduce din diferență, la 1-3, dar a admis superioritatea generală a cehoaicei, în partidă.

Sorana Cîrstea: „Un meci nu atât de dur precum o arată scorul.”

„Un meci dificil, cred că în seara asta Karolina a jucat foarte bine, din cele cinci întâlniri în seara asta cred că a produs cel mai bun tenis.

Cred că scorul este destul de dur pentru ceea ce s-a jucat, am avut foarte multe mingi de break în primul set, foarte multe oportunități pe care nu le-am fructificat...

La 3-0 un game lung, apoi la 4-0, 40-15 pe serviciul meu, cred eu că dacă acolo intram din nou în joc, să fac un 3-2, probabil că lucrurile ar fi stat altfel.

Per total însă în seara asta cred că a jucat mai bine decât mine, merită victoria și a reușit să vină cu soluții la toate planurile mele și, din nou, un meci nu atât de dur cum o spune scorul,” a declarat Sorana Cîrstea pentru Eurosport, după eliminarea suferită în sferturile US Open 2023.

„Cred că a venit astăzi și a jucat cel mai bun tenis al ei. Eu nu am jucat atât de rău, însă nu am fost decisivă în momentele importante, mingile de atac nu le-am fructificat și, normal, acolo s-a înclinat balanța,” a adăugat Sorana Cîrstea, la ultima sa intervenție înainte de a părăsi New York-ul.

În final, Sorana Cîrstea și-a confirmat prezența la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, care va fi transmis la PRO ARENA în perioada 14-22 octombrie.