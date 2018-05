Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru, VICTORIE la Strasbourg! Un nou rezultat urias pentru tenisul romanesc!

Buzarnescu si Olaru s-au impus in finala de dublu de la Strasbourg.

Perechea romana Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru a castigat proba de dublu a turneului de tenis WTA de la Strasbourg (Franta), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, sambata, dupa 7-5, 7-5 in finala cu cuplul Nadia Kicenok (Ucraina)/Anastasia Rodionova (Australia).

Romancele s-au impus intr-o ora si 48 de minute in fata favoritelor numarul trei ale probei, la capatul unui meci echilibrat, cu destule rasturnari de scor.

Buzarnescu si Olaru au inceput cu break, dar apoi au pierdut trei ghemuri la rand. Ele au preluat conducerea cu 4-3, dar Kicenok si Rodionova au facut 5-4. Romancele au reusit sa castige contra serviciului la 5-5 si au incheiat primul set cu 7-5.

In actul secund, Buzarnescu si Olaru au inceput in forta, cu 3-0, dar au urmat patru ghemuri pierdute la rand (3-4). La 5-5, romancele au reusit din nou sa castige contra serviciului si au incheiat conturile la punct decisiv.

Cele doua romance vor fi recompensate cu un cec de 9.919 euro si 280 de puncte WTA la dublu. Buzarnescu, semifinalista la simplu, va rasplatita si cu 9.274 euro si 110 puncte WTA.

Pentru ambele romance a fost a doua finala WTA de dublu din acest an. Olaru a castigat un titlu la Rabat, alaturi de rusoaica Ana Blinkova, iar Buzarnescu a disputat ultimul act la Praga, alaturi de belarusa Lidia Morozova.

Buzarnescu are in 2018 trei semifinale WTA la simplu, dupa ce a evoluat in ultimul act la Hobart si Praga, iar la Strasbourg a ajuns in penultimul. Pentru ea este primul titlu WTA, simplu si dublu impreuna.

Raluca Olaru are in palmares o finala WTA la simplu, in 2009, la Bad Gastein, iar la dublu a ajuns la noua titluri si opt finale WTA.

Cele noua titluri de dublu au fost obtinute la Taskent in 2008 (alaturi de ucraineanca Olga Savciuk) si in 2016 (alaturi de turcoaica Ipek Soylu), la Acapulco in 2011 (alaturi de ucraineanca Maria Koritteva), la Nurnberg in 2013 (alaturi de rusoaica Valeria Solovieva), la Linz in 2014 (alaturi de americanca de origine georgiana Anna Tatishvili), in 2017 la Hobart (alaturi de Savciuk) si Bucuresti (alaturi de Irina Begu), iar in 2018 alaturi de Ana Blinkova la Rabat si alaturi de Buzarnescu la Strasbourg.

Raluca Olaru a mai jucat opt finale WTA: in 2008 la Budapesta (alaturi de germanca Vanessa Henke), in 2013 la Katowice (alaturi de Solovieva), in 2014 la Nurnberg si Baku, ambele alaturi de Shahar Peer (Israel), in 2015 la Nurnberg (alaturi de Lara Arruabarrena) si in 2016 la Rabat (alaturi de germanca Tatjana Maria) si la Bol (Croatia), alaturi de aceeasi Ipek Soylu (Turcia), precum si in 2017 la Shenzhen (alaturi de Savciuk).