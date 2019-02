Prima reactie a lui Copil dupa meciul cu Wawrinka: "E extraordinar sa incepi cu o victorie impotriva lui!"

Marius Copil a reusit sa il elimine in primul tur la turneul de la Sofia pe Stanislas Wawrinka, locul 57 ATP, fost numar 3 ATP, scor 3-6, 7-6 (5), 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 49 de minute de joc.

"E extraordinar sa incepi cu o victorie impotriva lui Wawrinka. Am facut cateva greseli la inceput si a trebuit sa schimb lucrurile, stiam ca trebuie sa raman in meci dupa ce am pierdut primul set. Am servit bine, serviciul a fost intotdeauna principala mea arma. E o victorie mare. Nu am inceput meciul bine, am avut unele probleme la serviciu, insa am reusit sa castig tiebreak-ul si am avut norocul sa obtin un break in setul al treilea, dupa care am servit foarte bine cand am avut minge de meci. Anul trecut am servit foarte bine la Sofia si sper sa continui tot asa", declarat aradeanul dupa succesul obtinut la Sofia.

Si Wawrinka a vorbit despre meciul disputat contra romanului. "Cred ca a fost un meci foarte greu. Am jucat bine in primul set, in al doilea am avut unele sanse, dar el a fost mai bun decat in primul set. Am facut cateva greseli si la fel s-a intamplat si in setul al treilea. El (Copil, n. red.) a jucat bine. Uneori pierzi astfel de meciuri, dar trebuie sa te antrenezi si sa continui sa lupti", a declarat elvetianul.

In turul secund, reprezentantul nostru il va intalni la turneul din Bulgaria pe castigatorul dintre Fernando Verdasco si Alexandar Lazarov. Pentru calificarea in turul secund, Marius va incasa 8,565 de euro si 20 de puncte ATP.